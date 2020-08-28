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Пандемия коронавируса ,  
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Глава ВОЗ увидел влияние COVID-19 на психическое здоровье миллионов людей

Пандемия стала причиной страха и тревоги миллионов человек по всему миру, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Кроме того, распространение коронавируса нарушило работу служб по поддержке психического здоровья, указал он
Тедрос Аданом Гебрейесус 
Тедрос Аданом Гебрейесус  (Фото: Reuters)

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса оказала влияние на психическое здоровье миллионов людей. Об этом он сообщил на брифинге в Женеве, запись которого размещена на YouTube-странице организации. По словам Гебрейесуса, «глубокое воздействие» на психику вызывают введенные из-за коронавируса меры, ограничивающие социальное взаимодействие.

«COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что касается вызванной им тревоги и страха, а также нарушения работы служб по поддержке психического здоровья», — сказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ отметил, что и до пандемии короанвируса психическое здоровье было «забытым вопросом в глобальном здравоохранении». На сегодняшний день «около миллиарда людей живут с психическими расстройствами, три миллиона умирают ежегодно от вредоносного употребления алкоголя и каждые 40 секунд один человек в мире совершает самоубийство», указал он.

При этом доступ к качественной медицинской помощи по психологическим вопросам есть у меньшинства, сказал Гебрейесус. В странах с низкими или средними доходами более 75% человек с психическими и неврологическими расстройствами вовсе не получают никакого лечения, отметил он.

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Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились свыше 24,2 млн человек, из них более 826 тыс. умерли. Лидером по числу подтвержденных случаев остаются США, где коронавирусом заболели более 5,8 млн человек. На втором метсе находится Бразилия с 3,7 млн зараженных, на третьем — Индия (более 3,3 млн), на четвертом — Россия (975,5 тыс.), а на пятом — ЮАР (более 615 тыс.).

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Анастасия Батманова
Теги: COVID-19, ВОЗ
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