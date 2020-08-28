Глава ВОЗ увидел влияние COVID-19 на психическое здоровье миллионов людей

Пандемия стала причиной страха и тревоги миллионов человек по всему миру, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Кроме того, распространение коронавируса нарушило работу служб по поддержке психического здоровья, указал он

Тедрос Аданом Гебрейесус (Фото: Reuters)

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса оказала влияние на психическое здоровье миллионов людей. Об этом он сообщил на брифинге в Женеве, запись которого размещена на YouTube-странице организации. По словам Гебрейесуса, «глубокое воздействие» на психику вызывают введенные из-за коронавируса меры, ограничивающие социальное взаимодействие.

«COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что касается вызванной им тревоги и страха, а также нарушения работы служб по поддержке психического здоровья», — сказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ отметил, что и до пандемии короанвируса психическое здоровье было «забытым вопросом в глобальном здравоохранении». На сегодняшний день «около миллиарда людей живут с психическими расстройствами, три миллиона умирают ежегодно от вредоносного употребления алкоголя и каждые 40 секунд один человек в мире совершает самоубийство», указал он.

При этом доступ к качественной медицинской помощи по психологическим вопросам есть у меньшинства, сказал Гебрейесус. В странах с низкими или средними доходами более 75% человек с психическими и неврологическими расстройствами вовсе не получают никакого лечения, отметил он.