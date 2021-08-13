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Комики записали видео в поддержку осужденного Идрака Мирзализаде

Российские стендап-комики сообщили, что не пытаются кого-то задеть шутками, а используют юмор для уменьшения напряжения в обществе. Настоящее наказание для юмориста — тишина после шутки
Идрак Мирзализаде
Идрак Мирзализаде (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Российские комики записали совместное видео-обращение в поддержку комика Идрака Мирзализаде, их ролик опубликован на канале Stand-Up Club #1. Ранее Таганский суд Москвы приговорил Мирзализаде к десяти суткам административного ареста за разжигание ненависти и вражды в его шутке о сложностях при поиске съемной квартиры.

«10 суток за шутку — это не страшное наказание, но страшный прецедент. Шутка может не понравиться или обидеть. Но за шутку нельзя лишать свободы», — сказано в описании к видео.

Комики отметили, что в шутках обозначены проблемы общества и часто поднимаются неприятные темы, но только для того, чтобы было легче пережить сложную ситуацию. Если комик не нравится, зрители могут не посещать его концерты и не смотреть записи, ведь наказание для комика — отсутствие смеха. «Некоторые наши слова отдельно от смысла могут вызвать непредсказуемый эффект, но в основе наших выступлений никогда не лежит зло», — резюмировал стендапер Тимур Каргинов.

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Поводом для возбуждения административного дела против Мирзализаде стала его шутка в юмористическом YouTube-канале «Разгоны». Комик рассказывал о сложностях с поиском съемного жилья, которые возникли из-за его национальности. Мирзализаде сообщил, что снял квартиру, в которой до него жили русские, в ней он нашел матрас, испачканный калом.

Комика в начале июня раскритиковал Владимир Соловьев в своей программе «Соловьев Live». Он призвал возбудить против Мирзализаде уголовное дело по статье о возбуждении ненависти и вражды (ст. 282). В конце июля управление прокуратуры по Москве возбудило дело по статье 20.3.1 КоАП — возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

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Мирзализаде сообщил в конце июля о нападении, совершенном на него в центре Москвы. Комик связал это с выступлением Соловьева и отметил, что показанный в передаче телеведущего фрагмент шутки был вырван из контекста.

Автор
Михаил Добрунов
комик шутка административный арест
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