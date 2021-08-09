Комика Мирзализаде арестовали на 10 суток за разжигающую ненависть шутку

Идрак Мирзализаде (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Таганский суд Москвы признал виновным комика и креативного продюсера Stand-up Club № 1 Идрака Мирзализаде по статье о возбуждении ненависти и вражды, ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста, рассказали РБК в пресс-службе суда.

«Мирзализаде Идрак Кахин оглы признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства — РБК)», — сообщили в суде.

Максимальное наказание по этой статье — административный арест на срок до 15 суток.

В конце июля прокуратура Центрального административного округа Москвы возбудила против него дело о статье КоАП о возбуждении ненависти из-за шутки в выпуске передачи «Разгоны». В ходе прокурорской проверки было установлено, что он публично произнес высказывания, содержащие лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, и пропаганду ее неполноценности.