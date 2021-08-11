Мосгорсуд признал законным арест комика Мирзализаде

Идрак Мирзализаде (Фото: пресс-служба Таганского районного суда)

Московский городской суд признал законным решение суда по делу комика Идрака Мирзализаде, сообщила объединенная пресс-служба московских судов в Telegram.

«Постановление <...> оставлено без изменения», — сказано в сообщении.

Таганский суд 9 августа приговорил Мирзализаде к аресту на десять суток. Его признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Поводом для этого послужила его шутка в выпуске передачи «Разгоны». Мирзализаде рассказывал о сложностях, которые испытал во время поиска квартиры из-за стереотипов, связанных с его национальной принадлежностью. Как рассказал комик, он в итоге арендовал квартиру, которую до этого снимали русские. По его словам, в ней лежал матрас, испачканный калом.