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Мосгорсуд признал законным арест комика Мирзализаде

Идрак Мирзализаде
Идрак Мирзализаде (Фото: пресс-служба Таганского районного суда)

Московский городской суд признал законным решение суда по делу комика Идрака Мирзализаде, сообщила объединенная пресс-служба московских судов в Telegram.

«Постановление <...> оставлено без изменения», — сказано в сообщении.

Таганский суд 9 августа приговорил Мирзализаде к аресту на десять суток. Его признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Комик Идрак Мирзализаде сообщил о нападении после критики Соловьева
Общество
Идрак Мирзализаде

Поводом для этого послужила его шутка в выпуске передачи «Разгоны». Мирзализаде рассказывал о сложностях, которые испытал во время поиска квартиры из-за стереотипов, связанных с его национальной принадлежностью. Как рассказал комик, он в итоге арендовал квартиру, которую до этого снимали русские. По его словам, в ней лежал матрас, испачканный калом.

Критикуя комика за эти слова, телеведущий Владимир Соловьев в программе «Соловьев Live» в начале июня призвал возбудить уголовное дело против Мирзализаде по статье о возбуждении ненависти и вражды (ст. 282). Управление прокуратуры по Москве сообщило о возбуждении против комика административного дела 30 июля.

В конце июля Мирзализаде рассказал, что на него напали в центре Москвы, он связал с это с обвинениями Соловьева. По его словам, нападавшие явно не ознакомились с полной записью передачи, а показанный в «Соловьев Live» фрагмент был вырван из контекста. «Информация была подана некоторыми СМИ («Царьград», Соловьев) так, будто я русофоб и оскорбляю русский народ», — написал Мирзализаде в Instagram.

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