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Город ,  

Власти Москвы отчитались о росте смертности в июле из-за жары и COVID

В июле в столице зарегистрировали 17 237 смертей, что на 6,4 тыс. больше по сравнению с июлем прошлого года. По данным депздрава, от коронавируса как основной причины смерти в прошлом месяце скончались 6,1 тыс. москвичей
Фото: Павел Головкин / AP
Фото: Павел Головкин / AP

В июле 2021 года в Москве зарегистрировали 17 237 смертей, сообщает столичный департамент здравоохранения. Это на 1002 больше, чем в июне и на 6464 больше, чем в прошлом году (в июле 2020-го власти сообщали о 10 773 умерших).

По данным депздрава, рост смертности связан с увеличением числа заболевших из-за распространения нового штамма коронавируса в июне, а также аномальной жарой в последние месяцы. Жара негативно повлияла на тяжесть течения COVID-19 и его последствия, а также привела к обострению заболеваний сердечно-сосудистой системы, заявили в ведомстве.

В июле коронавирус стал основной причиной смерти 6145 человек (это на 1,5 тыс. больше, чем в июне). Еще 438 человек умерли от других причин, но с сопутствующим COVID-19. Из них в 193 случаях коронавирус оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений.

Смертность среди заболевших COVID в июне достигла пика с января
Экономика
Фото:Александр Поляков / Global Look Press

В ведомстве также отметили, что пики смертности на несколько недель отстают от пиков заболеваемости, а максимальное число заболевших в Москве регистрировалось в июне.

Как заявили в депздраве, по состоянию на 1 августа летальность от коронавируса в Москве составляет 2,93% при учете случаев, когда коронавирус стал основной причиной смерти. Если учитывать все случаи, когда COVID-19 был основным или сопутствующим заболеванием, этот показатель составил 3,95%.

6 августа Росстат представил данные о смертности от коронавируса по всей России. Согласно подсчетам статистического ведомства, в июне в стране умерли 27 118 человек, у которых на момент смерти был коронавирус: у 23 372 умерших заболевание COVID-19 было признано основной причиной смерти, еще 3746 человек были заражены коронавирусом, но он был сопутствующим заболеванием. Общая смертность в июне выросла на 14,1% к тому же месяцу прошлого года и составила 185 655 человек.

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В июле, по предварительным данным, общая смертность в стране оказалась на 17,9% выше, чем в июле прошлого года, говорила вице-премьер Татьяна Голикова.

Согласно оперативному штабу, суточная смертность от коронавируса в России не опускается ниже порога в 700 смертей в день с 6 июля. 12 августа показатель впервые превысил 800: в этот день штаб сообщил о 808 смертях, а на следующий — о 815, что стало новым максимумом, зафиксированным с начала пандемии.

Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
департамент здравоохранения Москва смертность коронавирус
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