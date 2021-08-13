Власти Москвы отчитались о росте смертности в июле из-за жары и COVID

В июле в столице зарегистрировали 17 237 смертей, что на 6,4 тыс. больше по сравнению с июлем прошлого года. По данным депздрава, от коронавируса как основной причины смерти в прошлом месяце скончались 6,1 тыс. москвичей

Фото: Павел Головкин / AP

В июле 2021 года в Москве зарегистрировали 17 237 смертей, сообщает столичный департамент здравоохранения. Это на 1002 больше, чем в июне и на 6464 больше, чем в прошлом году (в июле 2020-го власти сообщали о 10 773 умерших).

По данным депздрава, рост смертности связан с увеличением числа заболевших из-за распространения нового штамма коронавируса в июне, а также аномальной жарой в последние месяцы. Жара негативно повлияла на тяжесть течения COVID-19 и его последствия, а также привела к обострению заболеваний сердечно-сосудистой системы, заявили в ведомстве.

В июле коронавирус стал основной причиной смерти 6145 человек (это на 1,5 тыс. больше, чем в июне). Еще 438 человек умерли от других причин, но с сопутствующим COVID-19. Из них в 193 случаях коронавирус оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений.

В ведомстве также отметили, что пики смертности на несколько недель отстают от пиков заболеваемости, а максимальное число заболевших в Москве регистрировалось в июне.