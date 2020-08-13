Служба госбезопасности Азербайджана задержала бывшего генпрокурора

Бывший генеральный прокурор Азербайджана, ныне посол в Сербии Эльдар Гасанов задержан по подозрению в использовании не по назначению крупных сумм

Эльдар Гасанов (Фото: Embassy of Azerbaijan, Belgrade / Facebook)

Посол Азербайджана в Сербии (а также в Черногории и Боснии и Герцеговине) Эльдар Гасанов задержан по подозрению в использовании не по назначению крупных сумм государственных средств и других нарушениях. Об этом сообщила Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

В сообщении ведомства отмечается, что обоснованные подозрения о злоупотреблениях Гасанова возникли при проведении комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности Министерства иностранных дел.

Проверка была назначена на основании информации, полученной при расследовании другого уголовного дела, в рамках которого были арестованы бывший руководитель Консульского управления МИД Азербайджана Фаиг Багиров и экс-глава Управления делами МИДа, бывший председатель тендерной комиссии ведомства Фархад Молла-заде, сообщает СГБ.

О взятии под стражу Багирова СГБ сообщила 10 июля, а об аресте Молла-заде — 6 июля 2020 года. По мнению следствия, Багиров регулярно получал взятки за утверждение в кратчайшие сроки приглашений в Азербайджан иностранных граждан, предоставление апостиля на документы и их консульскую легализацию, а Молла-заде не только получал откаты от бизнесменов, которым доставались контракты МИДа на поставку ведомству различных товаров и услуг, но и систематически присваивал часть средств, выделяемых из государственного бюджета на обеспечение министерства.