Россияне дали прогноз о развитии ситуации в Белоруссии

Большинство россиян уверены, что протесты в Белоруссии в конце концов будут подавлены и Лукашенко сохранит власть, показал опрос ВЦИОМа

Большинство россиян (72%) интересуются ситуацией в Белоруссии, где после окончания выборов президента страны вспыхнули массовые протесты, следует из опроса ВЦИОМа. Особенно внимательно следят за ситуацией в соседней стране мужчины (78%) и люди в возрасте 60 лет и старше (87%).

На фоне подавления протестов отношение россиян к президенту Белоруссии Александру Лукашенко несколько ухудшилось. Доля тех, кто относится к нему положительно, с июля сократилась с 52 до 47%, а тех, кто заявил о негативном отношении, незначительно выросла — с 9 до 12%.

Большинство россиян (59%) уверены, что протесты в конце концов будут подавлены и Лукашенко сохранит свою власть. В победу оппозиции верят только 6% респондентов, в основном молодежь 18–24 лет (18%), а в то, что в Белоруссии воцарится двоевластие, — 12%.

Протесты по всей Белоруссии начались после объявления предварительных итогов выборов. По предварительным данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Его главный соперник, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, получила чуть больше 10% голосов. Сторонники Тихановской обвинили власти в фальсификации голосования. По оценкам ее штаба, она набрала от 70 до 80% голосов.