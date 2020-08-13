Экс-мэра Чехова допросили по делу о мошенничестве с наследием Чехова

По версии следствия, участки были оформлены незаконно. В настоящее время на них построены торговые ряды, в которые входят 12 павильонов. «Владеют этими павильонами порядка 7 предпринимателей, которые сдают торговые площади в аренду под продуктовые и продовольственные магазинчики», — говорит источник в полиции.

Источник в ГУ МВД по Московской области сообщил, что по этому делу был допрошен бывший глава администрации Чехова Анатолий Чибесков. Эту информацию подтвердил другой источник из территориального отдела полиции. «Чибесков на момент оформления документов на эти участки был первым замом главы правительства города, — говорит собеседник, — и его подпись стоит на документах, связанных с оформлением земли». Анатолий Чибесков занимал должность главы города с 2005 по 2010 год. В настоящее время он отбывает наказание в колонии общего режима за совершение мошенничества в особо крупном размере.

Культурное наследие

В музее писем Антона Чехова, который расположен недалеко от Привокзальной площади, РБК сообщили, что, согласно постановлению правительства Московской области от 2002 года, вокзал является объектом культурного наследия.

«Вокзал ценен тем, что Чехов бывал здесь много раз, например, встречал своих гостей, которые приезжали в Мелихово», — рассказывает научный сотрудник музея Светлана Зайцева. Она отметила, что если открыть дневник Павла Чехова (отец писателя — РБК), то там упоминается много имен, среди которых актриса Лидия Мизинова, художник Исаак Левитан, писатель Игнатий Потапенко, писатель Татьяна Щепкина-Куперник и многие другие.

По словам Светланы Зайцевой, до 2007 года на Привокзальной площади находилось историческое здание, дом Толоконниковых. «Это фабриканты, с которыми общался Чехов, — говорит научный сотрудник, — во время эпидемии холеры они помогали Антону Павловичу закупать средства дезинфекции». Сейчас на месте снесенного дома расположен магазин Ашан.