МИД предложил пускать интуристов в Россию без покупки тура

МИД предложил пускать интуристов в Россию без покупки тура

Действующие условия для получения виз, полагает ведомство, тормозят въездной туризм. Также министерство предложило увеличить максимально допустимый срок пребывания граждан до полугода

Фото: Станислав Тихомиров / ТАСС

МИД предложил упростить процедуру выдачи иностранных гражданам российских виз, исключив одно из обязательных условий — подтверждение о приеме со стороны российского туроператора. Об этом говорится в уведомлении о подготовке соответствующего проекта закона, которое размещено на портале проектов нормативно-правовых актов. Текст проекта на портале не опубликован.

Как говорится в обосновании инициативы, мера призвана стимулировать въездной туризм. «Данное требование [подтверждение со стороны туроператора] является препятствием для иностранных туристов, которые планируют посетить Российскую Федерацию самостоятельно, не прибегая к услугам туроператора», — говорится в уведомлении.

Кроме того, МИД предлагает увеличить максимальный разрешенный срок пребывания иностранных граждан, получивших обыкновенную туристическую визу, на территории России с одного месяца до полугода.

Речь идет о выдаче виз иностранным гражданам, которые посещают Россию с туристической целью. Ожидается, что поправки, если они будут утверждены, вступят в силу в апреле 2020 года.