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Общество ,  
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МИД предложил пускать интуристов в Россию без покупки тура
Действующие условия для получения виз, полагает ведомство, тормозят въездной туризм. Также министерство предложило увеличить максимально допустимый срок пребывания граждан до полугода
Фото: Станислав Тихомиров / ТАСС

МИД предложил упростить процедуру выдачи иностранных гражданам российских виз, исключив одно из обязательных условий — подтверждение о приеме со стороны российского туроператора. Об этом говорится в уведомлении о подготовке соответствующего проекта закона, которое размещено на портале проектов нормативно-правовых актов. Текст проекта на портале не опубликован.

Как говорится в обосновании инициативы, мера призвана стимулировать въездной туризм. «Данное требование [подтверждение со стороны туроператора] является препятствием для иностранных туристов, которые планируют посетить Российскую Федерацию самостоятельно, не прибегая к услугам туроператора», — говорится в уведомлении.

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Кроме того, МИД предлагает увеличить максимальный разрешенный срок пребывания иностранных граждан, получивших обыкновенную туристическую визу, на территории России с одного месяца до полугода.

Речь идет о выдаче виз иностранным гражданам, которые посещают Россию с туристической целью. Ожидается, что поправки, если они будут утверждены, вступят в силу в апреле 2020 года.

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Ранее Минэкономразвития предложило платить турфирмам за привезенных в Россию иностранных туристов. Так, за каждого привезенного иностранца предложено было выплачивать по 1,2 тыс. руб.

По данным Росстата, в 2018 году Россию с туристическими целями посетили 24,5 млн иностранцев. Наибольший поток из стран, не считающихся ближним зарубежьем и не имеющих с Россией общей границы, был зафиксирован из Германии (645 тыс. человек). На втором месте была Южная Корея (381 тыс.), на третьем — Израиль (225 тыс.).

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Туризм, иностранцы, визы, МИД России
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