Минэкономразвития предложило платить турфирмам за привезенных иностранцев

Минэкономразвития предложило субсидировать операторов въездного туризма. За каждого иностранца им хотят выплачивать 1,2 тыс. руб. Уже действующие доплаты за родного туриста, купившего тур по России, выше — до 5 тыс. руб.

Фото: Евгений Степанов / Интерпресс / ТАСС

Минэкономразвития подготовило правила предоставления субсидий операторам въездного туризма. Проект соответствующего постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Такие субсидии из федерального бюджета — часть стратегии по увеличению дохода России от экспорта туристических услуг, указано в пояснительной записке к документу. Чиновники Минэкономразвития ссылаются на майский указ президента, согласно которому к 2024 году доходы от экспорта туруслуг должны увеличиться почти в два раза, до $15,47 млрд.

Минэкономразвития предлагает возмещать туроператорам до 50% их затрат на продвижение России как туристического направления, исходя из числа обслуженных иностранных туристов из целевых стран. Механизм позволит экономить до 45 млн руб. на одного туроператора. Это максимально предложенный размер помощи и примерно половина бюджета на продвижение въездного и выездного туризма у крупнейших российских туроператоров (90 млн руб.), следует из пояснительной записки. В расчете за одного туриста размер субсидии может составить 1200 руб. За счет сэкономленных расходов на маркетинг операторы въездного туризма смогут снизить себестоимость своих услуг, расширить их линейку и т.п., считают авторы инициативы.

В Минэкономразвития и подведомственном ему Ростуризме не ответили на запросы РБК.

Сейчас в Едином федеральном реестре туроператоров, который ведет Ростуризм, есть информация о 3026 организациях, которые занимаются въездным туризмом. Но субсидия выделяется только за иностранного туриста, который прибыл из целевой страны и провел в России не меньше​ двух ночей с размещением. Речь идет о приезжих из стран, которые по ряду экономических показателей способны увеличить экспорт российских турслуг, но каких именно, не указано.