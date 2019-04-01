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Минэкономразвития предложило платить турфирмам за привезенных иностранцев
Минэкономразвития предложило субсидировать операторов въездного туризма. За каждого иностранца им хотят выплачивать 1,2 тыс. руб. Уже действующие доплаты за родного туриста, купившего тур по России, выше — до 5 тыс. руб.
Фото: Евгений Степанов / Интерпресс / ТАСС

Минэкономразвития подготовило правила предоставления субсидий операторам въездного туризма. Проект соответствующего постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Такие субсидии из федерального бюджета — часть стратегии по увеличению дохода России от экспорта туристических услуг, указано в пояснительной записке к документу. Чиновники Минэкономразвития ссылаются на майский указ президента, согласно которому к 2024 году доходы от экспорта туруслуг должны увеличиться почти в два раза, до $15,47 млрд.

Минэкономразвития предлагает возмещать туроператорам до 50% их затрат на продвижение России как туристического направления, исходя из числа обслуженных иностранных туристов из целевых стран. Механизм позволит экономить до 45 млн руб. на одного туроператора. Это максимально предложенный размер помощи и примерно половина бюджета на продвижение въездного и выездного туризма у крупнейших российских туроператоров (90 млн руб.), следует из пояснительной записки. В расчете за одного туриста размер субсидии может составить 1200 руб. За счет сэкономленных расходов на маркетинг операторы въездного туризма смогут снизить себестоимость своих услуг, расширить их линейку и т.п., считают авторы инициативы.

В Минэкономразвития и подведомственном ему Ростуризме не ответили на запросы РБК.

Сейчас в Едином федеральном реестре туроператоров, который ведет Ростуризм, есть информация о 3026 организациях, которые занимаются въездным туризмом. Но субсидия выделяется только за иностранного туриста, который прибыл из целевой страны и провел в России не меньше​ двух ночей с размещением. Речь идет о приезжих из стран, которые по ряду экономических показателей способны увеличить экспорт российских турслуг, но каких именно, не указано.

В 2018 году Россию с туристическими целями посетили 24,5 млн иностранцев, свидетельствуют данные Росстата. Из стран, не считающихся ближним зарубежьем и не имеющих с Россией общей границы, наибольший турпоток был зафиксирован из Германии (645 тыс. человек), Южной Кореи (381 тыс.) и Израиля (225 тыс.).

Меньше, чем Марокко

Россия по эффективности продвижения своего турпродукта в 2017 году была только на 81-м месте, приводит Минэкономразвития данные рейтинга Travel and Tourism Competitiveness Index. В 2018 году государство выделило на эти цели 128,2 млн руб. — это минимальные траты других стран на продвижение на одном-двух приоритетных рынках.

Франция в 2017 году выделила на эти цели $104,7 млн (из $135,6 млн всех выделенных на поддержку туриндустрии средств), Испания — $99,8 млн, Марокко — $50 млн, в том числе $2 млн на привлечение туристов из России, указывают чиновники Минэкономразвития.

Сейчас в России уже действует механизм субсидий для операторов внутреннего туризма — правила их предоставления правительство утвердило в августе 2018 года. В рамках пилотного проекта с прошлого года субсидии выделяются по 11 туристическим маршрутам: Краснодарский край (без Сочи), Карелия, Камчатский и Приморский края, Тюменская, Иркутская, Сахалинская, Архангельская и Вологодская области, Алтай и Бурятия. Чтобы получить субсидию, туроператор должен отправить по этому маршруту от 150 до 500 человек в зависимости от направления.

Размер субсидий также зависит от направления. Самые маленькие на маршруте «Серебряное ожерелье» в Архангельской и Вологодской области — 1,5 тыс. руб. за человека. Для маршрутов Краснодарского края и Карелии субсидия составляет 2 тыс. руб. за человека, по остальным направлениям операторам доплачивается уже по 5 тыс. руб. за туриста.

Предложенный подход похож на лучшие мировые практики, и туроператоры выступают за такой механизм, говорит исполнительный директор туроператора «Интурист» Сергей Толчин. Но он предупреждает, что если сумма будет маленькая, то ожидаемого эффекта можно и не увидеть. Субсидия 1,2 тыс. руб. за иностранного туриста «немаленькая, и с ней лучше, чем без нее», признает Толчин, добавляя, что по опыту других стран сумма, которая дает результат и позволяет покрыть риски и расходы туроператоров, составляет около $50 за человека.​

Автор: Елена Сухорукова
Теги: въездной туризм, российские туроператоры, Минэкономразвития, субсидии
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