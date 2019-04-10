Путин одобрил идею брать с интуристов в Петербурге по 100 руб. в день

Путин одобрил идею брать с интуристов в Петербурге по 100 руб. в день

Инициативу ввести сбор с иностранных туристов озвучил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с главой государства. «Против ничего не имею», — сказал президент

Фото: Павел Каравашкин / Интерпресс / ТАСС

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу властей Санкт-Петербурга ввести сбор для приезжающих в город иностранных туристов. Об этом рассказал и.о. губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов после встречи с главой государства. Кадры встречи показал телеканал «Россия 24».

«Наш город все больше посещают иностранные туристы. В прошлом году это было 3,9 млн иностранных туристов. В этом году мы ожидаем уже за 4 млн <…> Мы поговорили с Минэкономразвития и с Минфином о внесении изменений в Налоговый кодекс, это туристический сбор. Это всего-навсего 100 руб. в сутки», — сказал Беглов, уточнив, что это даст бюджету около 1 млрд руб. дополнительных доходов.

Деньги предполагается направить на реставрацию исторических зданий, уточнил он. По его словам, городу необходимо отреставрировать 255 фасадов с особо сложной конфигурацией. За десять лет на эти цели предполагается направить порядка 17 млрд руб.

Путин поддержал эту идею. «Против ничего не имею. Надо дорабатывать», — сказал глава государства.