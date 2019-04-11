Почти половина интуристов потратила на шопинг в России больше €5 тыс.

Иностранные туристы предпочитают покупать в России люксовые товары — 42% всех чеков, с которых они оформили возврат НДС, превышали €5 тыс. С дальнейшим распространением tax free средний чек может снижаться

Фото: Павел Каравашкин / Интерпресс / ТАСС

Россия вошла в число европейских стран с самым высоким средним чеком, который иностранные туристы при путешествии тратили на шопинг. Это следует из данных Global Blue, международного оператора системы tax free (презентация есть у РБК). Компания работает в 52 странах, в России — через совместное предприятие с предпринимателем Рубеном Варданяном.

Средний чек, с которого иностранные граждане оформляли tax free в 2018 году в России составил €1597, что соответствует четвертому месту среди европейских стран, уступая только Франции (€2148), Великобритании (€2133) и Италии (€1904). В Германии и Испании средний чек, с которым иностранные граждане обращались за возвратом НДС, оказался ниже, чем в России — €1140 и €1035 соответственно.

Запуск tax free в России Пилотный проект tax free был запущен в России в 2018 году — первый чек был пробит 10 апреля прошлого года. Согласно презентации Минпромторга, представленной в среду, 10 апреля, на конференции Франко-российской торгово-промышленной палаты, в прошлом году (с 10 апреля по конец декабря) иностранцы купили и оформили возврат НДС с покупок на 8 млрд рублей. В пилотном проекте участвуют регионы, которые принимали ЧМ-2018: Москва и область, Санкт-Петербург, Татарстан, Мордовия, Волгоградская, Калининградская, Нижегородская, Ростовская, Самарская и Свердловская области, Краснодарский край. В начале апреля Минпромторг предложил расширить географию географию проекта на Великий Новгород.

Согласно проведенному Global Blue опросу, 74% респондентов знали о возможности оформить tax free в России до своего визита в страну, а 84% опрошенных заявили о том, что такая возможность повлияла на их решение совершить покупку. Российский рынок tax free растет за счет дорогостоящих товаров — 42% транзакций составили чеки на сумму более €5 тыс. В категории часов и ювелирных изделий число таких покупок достигает 83,8% от общего числа.

Как пояснила Р​БК геyдиректор Global Blue в России Наталья Яшкина, в России в пилотном проекте tax free приняло участие ограниченное количество торговых точек и они преимущественно относятся к люксовому сегменту, поэтому именно он и является драйвером роста рынка. Вторая причина — это то, что подавляющее число туристов, приезжающих в Россию — это граждане Китая, которые заинтересованы именно в покупке люксовых товаров, отметила она.