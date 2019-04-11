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Почти половина интуристов потратила на шопинг в России больше €5 тыс.
Иностранные туристы предпочитают покупать в России люксовые товары — 42% всех чеков, с которых они оформили возврат НДС, превышали €5 тыс. С дальнейшим распространением tax free средний чек может снижаться
Фото: Павел Каравашкин / Интерпресс / ТАСС

Россия вошла в число европейских стран с самым высоким средним чеком, который иностранные туристы при путешествии тратили на шопинг. Это следует из данных Global Blue, международного оператора системы tax free (презентация есть у РБК). Компания работает в 52 странах, в России — через совместное предприятие с предпринимателем Рубеном Варданяном.

Средний чек, с которого иностранные граждане оформляли tax free в 2018 году в России составил €1597, что соответствует четвертому месту среди европейских стран, уступая только Франции (€2148), Великобритании (€2133) и Италии (€1904). В Германии и Испании средний чек, с которым иностранные граждане обращались за возвратом НДС, оказался ниже, чем в России — €1140 и €1035 соответственно.

Запуск tax free в России

Пилотный проект tax free был запущен в России в 2018 году — первый чек был пробит 10 апреля прошлого года. Согласно презентации Минпромторга, представленной в среду, 10 апреля, на конференции Франко-российской торгово-промышленной палаты, в прошлом году (с 10 апреля по конец декабря) иностранцы купили и оформили возврат НДС с покупок на 8 млрд рублей. В пилотном проекте участвуют регионы, которые принимали ЧМ-2018: Москва и область, Санкт-Петербург, Татарстан, Мордовия, Волгоградская, Калининградская, Нижегородская, Ростовская, Самарская и Свердловская области, Краснодарский край. В начале апреля Минпромторг предложил расширить географию географию проекта на Великий Новгород.

Согласно проведенному Global Blue опросу, 74% респондентов знали о возможности оформить tax free в России до своего визита в страну, а 84% опрошенных заявили о том, что такая возможность повлияла на их решение совершить покупку. Российский рынок tax free растет за счет дорогостоящих товаров — 42% транзакций составили чеки на сумму более €5 тыс. В категории часов и ювелирных изделий число таких покупок достигает 83,8% от общего числа.

Как пояснила Р​БК геyдиректор Global Blue в России Наталья Яшкина, в России в пилотном проекте tax free приняло участие ограниченное количество торговых точек и они преимущественно относятся к люксовому сегменту, поэтому именно он и является драйвером роста рынка. Вторая причина — это то, что подавляющее число туристов, приезжающих в Россию — это граждане Китая, которые заинтересованы именно в покупке люксовых товаров, отметила она.

Как иностранцы совершают покупки в России

По данным Global Blue, на китайских граждан приходилось 56% от общего числа туристов, совершивших покупки и воспользовавшихся системой возврата НДС с 10 апреля 2018 года по 31 марта 2019. Второе место приходилось на граждан США (2,77%), третье — Мексики (2,72%). В десятку также вошли граждане таких стран как Израиль, Таиланд, Бразилия, Вьетнам, Индия, Украина.

Каждый пятый турист приезжает в Россию из Китая, следует из данных туристической ассоциации «Мир без границ». По ее оценкам китайские туристы в среднем тратят на один день пребывания в Москве $550-600. По их данным, траты на поездку продолжительностью 8 дней составляют в среднем 260 тыс. руб.

Как отмечает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс, около 60% всего бюджета поездки китайских туристов приходится на шоппинг. Это связано, в частности, с тем, что в России, как и в Европе, покупка люксовых товаров дешевле, чем в Китае. Согласно расчетам консалтинговой компании на примере товаров Louis Vuitton, по курсу на 30 января, цена на модель сумки NOÉ в Китае составляла €1604, а в Москве она была на 19% меньше — €1293. В Лондоне стоимость такой модели составляла €1213, а в Париже — €1140. Аналогичную ситуацию аналитики отмечают и с другими товарами бренда — они также оказались на 15-18% дешевле. При этом, китайцы — отнюдь не самые состоятельные туристы, но самые многочисленные и активные покупатели, отмечает Лебсак-Клейманс, а вот среди гостей из Израиля и США гораздо больше доля богатых людей, которые делают дорогие приобретения, говорит она. По мере распространения tax free на среднеценовые магазины и средний чек будет снижаться, считает эксперт, но количество покупок будет расти. В целом, распространение tax free — это не только экономический рычаг, но и, в некотором роде, знак гостеприимства, отмечает она. К тому же, многие локальные бренды и дизайнеры продаются именно в среднем сегменте, напоминает эксперт.

По данным Fashion Consulting Group, объем рынка люксовых товаров в категории моды в России в 2018 году увеличился на 1% и составил 11% от общего объема. В 2014-2017 годах доля продаж люксовых товаров занимала 10% от объема fashion-рынка, несмотря на кризис. Изменения в структуре рынка в последние годы происходили только за счет перетока покупателей из среднего ценового сегмента в нижний — в 2014 –2016 годы он вырос с 51% до 65%. Российский fashion-рынок по итогам 2018 года стагнировал — его объем составил 2,36 трлн рублей, что соответствует уровню предыдущего года.

Автор: Ольга Дубравицкая
Теги: Tax free
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