Профсоюз полиции заявил в СК о махинациях с пособиями Героям России

Московский профсоюз полиции обратился в Следственный комитет с просьбой проверить департамент тыла МВД из-за замены денежного довольствия сотрудников пособиями для беременных, ликвидаторов аварии в Чернобыле и Героев России

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Председатель Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин направил в Следственный комитет заявление с просьбой провести проверку возможных махинаций с выплатами в департаменте тыла МВД России.

Пашкин рассказал РБК, что в июле 2018 года сотрудник департамента тыла МВД России Виктория обратилась в Перовский районный суд Москвы с жалобой на незаконное увольнение. В ходе разбирательства возникла необходимость в получении выписки о движении средств по ее банковскому счету (копия есть у РБК), на который поступало денежное довольствие. «В отчете я обнаружила компенсационные выплаты, которые мне не должны были начислять. Я должна была получать денежное довольствие, а получала компенсации и пособия», — сообщила РБК бывшая сотрудница полиции. По ее словам, ежемесячно — в 20-х числах — она получала около 70 тыс. руб. «Я никогда не интересовалась основаниями платежей, указанных в банковских проводках», — сообщила Виктория.

В выписке указано, что в марте 2016 года ей заплатили 68,7 тыс. руб. как единовременное пособие при рождении ребенка, при этом сыну сотрудницы полиции на тот момент исполнилось десять лет. В апреле того же года Виктория получила в качестве компенсации за поднаем жилья 68,7 тыс. руб., хотя жилье не снимала. Такая же сумма была выплачена в мае. Еще в течение года ей на счет поступали пособия как сотруднику, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, и перечисления по больничному листу. В апреле 2017 года Виктория получила пособие как герой России и кавалер ордена Славы в размере 67,7 тыс. руб., а в октябре 2017 года — как ликвидатор аварии в Чернобыле. В 1986 году, когда произошла авария в Чернобыле, девушка еще не родилась. Также в 2017 году Виктория получала компенсации за возмещение вреда здоровью — но травм у нее не было.

Всего за 2,5 года Виктория три раза получала именно денежное довольствие. Остальные деньги ей шли за счет компенсационных выплат, предназначенных для других целей. В 2016 году Виктория получила пособия и компенсации на общую сумму 834,2 тыс. руб. Банковских проводок с назначением платежа «денежное довольствие», согласно выписке, не было.

«Ситуация, когда сотрудникам платят не из фонда заработной платы, денежного довольствия, а из иных фондов, не единична, — говорит руководитель Михаил Пашкин. — У нас есть и другие сотрудники, получившие аналогичные выписки».