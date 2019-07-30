Задержан начальник уголовного розыска управления МВД по Приморью

Силовики задержали начальника уголовного розыска управления МВД России по Приморскому краю Андрея Миляева. Об этом сообщил РБК источник в правоохранительных органах.

По его словам, сейчас в стадии решения находится вопрос об избрании Миляеву меры пресечения. Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Ранее в СМИ появилась информация, что во время обысков у Миляева нашли более 1 млрд руб. Источник РБК эту информацию опроверг. «Миллиардов не было», — отметил он.

Источник ТАСС в силовых структурах региона уточнил, что Миляев был задержан сотрудниками ФСБ и следователями шестого управления Главного следственного управления СК. «Могу точно сказать, что [Андрей] Миляев задержан, скоро будет арестован», — сказал собеседник агентства.

Как пишет «Восток-Медиа», накануне днем в здании УМВД по Приморскому краю во Владивостоке были проведены оперативно-следственные мероприятия.