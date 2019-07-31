Ревизоры из аппарата МВД арестованы за растрату командировочных

СК возбудил пять уголовных дел в отношении старших сотрудников ревизионного подразделения центрального аппарата МВД России. Им вменили служебную растрату на суммы в 50–80 тыс. руб., срок — до шести лет

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Второй следственный отдел первого следственного управления ГСУ СКР в мае возбудил три уголовных дела в отношении трех офицеров из контрольного-ревизионного управления (КРУ) МВД России. Это следует из постановлений о возбуждении уголовных дел и принятии их к производству, с которыми ознакомился РБК. Подлинность документов РБК подтвердили адвокаты обвиняемых Андрей и Александр Невольских, Андрей Плюшкин. Ранее о возбуждении этих дел не сообщалось.

Следователи подозревают полицейских в растрате служебных средств в крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Среди обвиняемых: полковник Игорь Карабаш — начальник отдела КРУ; полковник Николай Громыко — бывший замначальника отдела ревизий; подполковник Евгений Кириченко — в прошлом главный ревизор отдела КРУ.

Игорь Карабаш подозревается в хищении на сумму не менее 80 тыс. руб., Николай Громыко — 52 тыс. руб., Евгений Кириченко — 82 тыс. руб. По версии следствия, они предоставили квитанции за оплату номеров в гостиницах «Эдем» (Моздок) или «Шафран» (Краснодар) за время служебной командировки для проверки финансово-хозяйственной деятельности баз хранения ФКУ «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения МВД».

Как утверждают следователи, в мае—июне 2017 года в «Эдеме» и «Шафране» подозреваемые не проживали, но 15 июня 2017-го предоставили квитанции об оплате гостиниц центру финансового обеспечения ростовского главка МВД. Максимальная санкция за растрату в крупном размере с использованием служебного положения — лишение свободы на срок до шести лет.