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Ревизоры из аппарата МВД арестованы за растрату командировочных
СК возбудил пять уголовных дел в отношении старших сотрудников ревизионного подразделения центрального аппарата МВД России. Им вменили служебную растрату на суммы в 50–80 тыс. руб., срок — до шести лет
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Второй следственный отдел первого следственного управления ГСУ СКР в мае возбудил три уголовных дела в отношении трех офицеров из контрольного-ревизионного управления (КРУ) МВД России. Это следует из постановлений о возбуждении уголовных дел и принятии их к производству, с которыми ознакомился РБК. Подлинность документов РБК подтвердили адвокаты обвиняемых Андрей и Александр Невольских, Андрей Плюшкин. Ранее о возбуждении этих дел не сообщалось.

Следователи подозревают полицейских в растрате служебных средств в крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Среди обвиняемых: полковник Игорь Карабаш — начальник отдела КРУ; полковник Николай Громыко — бывший замначальника отдела ревизий; подполковник Евгений Кириченко — в прошлом главный ревизор отдела КРУ.

Игорь Карабаш подозревается в хищении на сумму не менее 80 тыс. руб., Николай Громыко — 52 тыс. руб., Евгений Кириченко — 82 тыс. руб. По версии следствия, они предоставили квитанции за оплату номеров в гостиницах «Эдем» (Моздок) или «Шафран» (Краснодар) за время служебной командировки для проверки финансово-хозяйственной деятельности баз хранения ФКУ «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения МВД».

Как утверждают следователи, в мае—июне 2017 года в «Эдеме» и «Шафране» подозреваемые не проживали, но 15 июня 2017-го предоставили квитанции об оплате гостиниц центру финансового обеспечения ростовского главка МВД. Максимальная санкция за растрату в крупном размере с использованием служебного положения — лишение свободы на срок до шести лет.

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До этого, 10 октября 2018 года, во втором следственном отделе седьмого следственного управления ГСУ СКР возбудили два уголовных дела (также по ч. 3 ст. 160 УК РФ) в отношении подполковника Юрия Кравченко, старшего ревизора КРУ МВД России. Помимо той же истории с командировочными за проживание в «Эдеме» ему вменяется передача сотрудникам заправки служебной топливной карты в 2017-м в обмен на деньги. Общая сумма претензий к Кравченко составила 85 тыс. руб. (63,4 тыс. руб. за топливную карту и 22,5 тыс. руб. за командировочные).

Громыко, Карабаш и Кириченко были задержаны 22 мая 2019 года и позже арестованы. В июле суд продлил заключение офицеров по 20 сентября включительно. Сторона обвинения ссылалась на то, что обвиняемые имеют широкий круг связей в правоохранительных органах, могут воздействовать на свидетелей обвинения или скрыться от следствия. Кравченко помещен под домашний арест 22 октября 2018 года. В начале июне судья Ленинского районного суда города Ростова-на-Дону продлил срок его содержания до 9 сентября.

Поводом для возбуждения уголовных дел в отношении офицеров КРУ стало сообщение о преступлениях от старшего следователя по особо важным делам второго следственного отдела первого следственного управления ГСУ СКР Александра Толмачева. Признаки преступления в действиях подполковника Кравченко обнаружил полковник Андрей Скидан, старший оперуполномоченный по ОВД 17-го отдела Оперативного управления ГУСБ МВД России.

Налицо малозначительность вменяемого обвиняемым ущерба, считает адвокат Вадим Багатурия. «За оформление задним числом документов обычно грозит дисциплинарная ответственность», — отмечает юрист. В МВД оформление командировок задним числом — регулярная практика, говорит глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин. Уголовное преследование офицеров КРУ он считает следствием внутренних конфликтов в ведомстве.

РБК отправил запрос в УОС МВД с просьбой прокомментировать возбуждение уголовных дел и статус обвиненных.

Автор: Владимир Дергачев, Виктория Степанова
Теги: ГУ МВД, командировочные, Уголовное дело, Следственный комитет
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