В России невесты и женихи стали позже вступать в брак
В России за последние пять лет увеличился средний возраст вступающих в брак, следует из данных информационно-аналитического портала «Реестр ЗАГС». Если в 2021 году средний возраст невест составлял 30,7 года, то в 2025 году он достиг 33,2 года. Возраст женихов за этот период увеличился с 32,8 года до 35,3 года.
«Реестр ЗАГС» содержит записи о государственной регистрации актов гражданского состояния, таких как рождение, брак, смерть, установление отцовства и другие. На сайте представлены данные с 2021 по 2025 год. Средний возраст невест в 2022 году составлял 31,2 года, в 2023 году — 31,8 года, в 2024 году — 32,5 года. Средний возраст жениха в 2022 году составлял 33,3 года, в 2023 году — 33,9 года, в 2024 году — 34,5 года.
Также из данных реестра следует, что за неполные пять лет увеличились не только средний возраст вступающих в брак, но и количество заявлений о браке. Если в 2021 году было подано 1,114 млн заявлений о браке, то с начала текущего года — уже 1,477 заявлений. В 2022 году таких заявлений было 1,828 млн, в 2023 году — 2,617 млн, в 2024 году — 2,769 млн.
С начала 2025 года в России подали свыше миллиона заявлений о рождении детей — 1 095 497. Из реестра загса следует, что заявлений на мальчиков подали чуть больше, чем на девочек, — 51 против 49%. Почти 7,8 тыс. семей стали родителями двойняшек. При этом по итогам 2024 года естественная убыль населения России, то есть превышение числа умерших над числом родившихся, составила 596,2 тыс. человек.
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