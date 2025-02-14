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В Госдуме предложили ввести денежные выплаты за брак более 30 лет

На рассмотрение в Госдуму внесут законопроект о выплатах супружеским парам, состоящим в официальном браке не менее 30 лет, сообщил депутат и заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

В нижнюю палату парламента документ поступит 14 февраля.

«Вносим на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий утвердить выплаты к официальным юбилеям свадеб: 30 тыс. — в связи с 30-летием совместной жизни», — написал Нилов.

Согласно законопроекту, 40 тыс. руб. будут выплачивать супругам, состоящим в браке более 40 лет; 60 тыс. — для 60 лет и отметившим 70-летнюю годовщину предлагают выплачивать 70 тыс. руб.

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Фото:Tim Hall / moodboard / Global Look Press

Авторы закона предложили индексировать выплаты, а для жителей Крайнего Севера увеличивать их в соответствии с районным коэффициентом.

Авторы инициативы указывают, что аналогичные выплаты существуют лишь в 19 субъектах России и в ряде городов. Чаще всего материально вознаграждают семейные пары, прожившие в официально зарегистрированном браке 50 лет, указано в документе.

В частности, подобные денежные поощрения введены в Москве — супругам, прожившим вместе 50 лет, выплачивают более 27 тыс. руб. В Подмосковье аналогичная выплата составляет 5 тыс. руб.

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