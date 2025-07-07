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Загс раскрыл число детей, родившихся в России в 2025 году

Загс: в России с начала 2025 года родилось свыше 1 млн детей
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

С начала 2025 года в России зарегистрировали свыше миллиона новорожденных — 1 095 497 детей, следует из реестра загса.

По его данным, мальчиков родилось чуть больше, чем девочек, — 51 против 49%. Почти 7,8 тыс. семей стали родителями двойняшек.

Средний возраст матерей на момент рождения составил 29,8 года, отцов — 29,3. В 40% случаев ребенок стал первым в семье, у 32% родился второй ребенок, у 18% — третий, а у 11% — четвертый или последующий. Загс также привел средний вес новорожденного: он составил 3,4 кг у мальчиков, 3,3 кг — у девочек.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В январе Минздрав сообщил, что уровень рождаемости в России приблизился к минимуму начала 2000-х годов.

Хотя коэффициент рождаемости сейчас выше, чем в начале 2000-х, общее количество новорожденных сопоставимо с уровнем 2000 года — одного из самых низких в современной истории России.

В июне генеральный директор аналитического центра ВЦИОМа Валерий Федоров предупредил россиян о «демографической зиме», то есть об ухудшении демографической ситуации. Тогда же он назвал три пути решения — увеличение продолжительности жизни, рост рождаемости и снятие «табу на миграцию».

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Теги
Полина Дуганова
рождаемость ЗАГС Россия демография статистика
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