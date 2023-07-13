Власти Бали решили ввести новый налог для туристов

Новый налог для иностранных туристов на Бали составит $10. Власти острова намерены использовать полученные средства на охрану окружающей среды, культуры и развитие инфраструктуры

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Индонезийский остров Бали с 2024 года введет налог в размере $10 для туристов, чтобы сохранить культуру этого места. Об этом сообщает The Jakarta Post со ссылкой на губернатора острова Вайана Костера.

«Налог с иностранных туристов взимается только один раз во время их визита на Бали», — заявил он.

По его словам, сбор должен быть оплачен через электронную систему. Его будут взимать со всех иностранных туристов независимо от того, въехали они на остров из-за границы или из другой части Индонезии. Налог не будет распространяться на индонезийских граждан, подчеркнул Костер.

По официальным данным, в 2023 году остров посетило более 2 млн туристов. На вопрос, не отпугнет ли новый налог туристов, губернатор ответил, что не верит в снижение их числа.

«Это не проблема. Мы будем использовать это [налог] для охраны окружающей среды, культуры и построим инфраструктуру лучшего качества, чтобы путешествие на Бали было более комфортным и безопасным», — пояснил он.

О планах властей Бали ввести налог для иностранных туристов в размере $10 писала газета The Straits Times со ссылкой на местную администрацию еще в 2019 году.

В мае Костер предложил туристам становиться в очередь для поездки на Бали — планировать поездку нужно будет за год. По его словам, сейчас на острове появилось много туристов, которые совершают правонарушения, «большинство из них из России». Так, с января 2023 года из Индонезии депортировали 101 иностранца, 27 из них были россиянами.

Глава туроператора AРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов заявил РБК, что власти Индонезии вряд ли пойдут на введение системы квот для въезда туристов на Бали, но предупредил, что заявление губернатора острова может повлиять на турпоток.

В том же месяце власти Бали выпустили 12 рекомендаций и восемь запретов для туристов. Им запрещается торговать артефактами и священными предметами, работать и осуществлять предпринимательскую деятельность без документов, использовать одноразовые пластиковые пакеты, восходить на священные горы и лазать по священным деревьям.