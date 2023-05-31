На Бали запретили залезать на священные деревья и горы
Губернатор Бали Вайан Костер запретил иностранным туристам восхождение на священные горы, торговлю без разрешения и использование пластика. Всего он издал 12 рекомендаций и восемь запретов для туристов, передает Tribun-Bali.
Иностранным туристам запрещается:
- торговать артефактами и священными предметами;
- работать и осуществлять предпринимательскую деятельность без необходимых документов;
- использовать одноразовые пластиковые пакеты;
- посещать религиозные места, за исключением молитвы в традиционной балийской одежде;
- фотографироваться в нескромной одежде либо без одежды в священных местах и храмах;
- агрессивно вести себя по отношению к государственным чиновникам, местным сообществам и гидам напрямую или через соцсети;
- восходить на священные горы и лазать по священным деревьям;
- выбрасывать мусор без разбора и загрязнять природу.
В качестве рекомендации власти острова посоветовали туристам посещать достопримечательности в сопровождении гида с лицензией, менять валюту у уполномоченных операторов, водить машину в соответствии с законами.
За нарушение правил поведения туристов будут депортировать из страны.
Ранее The Independent сообщала, что россиянин, прибывший на Бали по туристической визе, сфотографировался на вулкане Агунг без нижнего белья и опубликовал фото в соцсети. Его раскритиковали местные жители. Мужчина также поднялся на гору без предварительной регистрации, что запрещено.
После этого россиянин удалил снимок на вулкане и опубликовал видео с извинениями. Власти Индонезии приняли решение депортировать его и включить в черный список, что означает невозможность вернуться в страну в течение как минимум следующих шести месяцев.
Иммиграционная служба Бали 21 марта объявила, что следит за приехавшими на остров иностранцами, в том числе за россиянами, в социальных сетях. Местные власти депортировали четырех иностранцев, в том числе двоих россиян. У последних был вид на жительство, но они оказывали услуги по обучению вождению мотоциклом, не имея разрешения.
В российском посольстве призвали соотечественников соблюдать традиции и законы страны пребывания.