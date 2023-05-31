На Бали запретили залезать на священные деревья и горы

Губернатор Бали Костер опубликовал список из восьми запретов и 12 рекомендаций для иностранных туристов. В их число вошли восхождение на священные горы, лазанье по священным деревьям и использование пластиковых пакетов

Фото: Agung Parameswara / Getty Images

Губернатор Бали Вайан Костер запретил иностранным туристам восхождение на священные горы, торговлю без разрешения и использование пластика. Всего он издал 12 рекомендаций и восемь запретов для туристов, передает Tribun-Bali.

Иностранным туристам запрещается:

торговать артефактами и священными предметами;

работать и осуществлять предпринимательскую деятельность без необходимых документов;

использовать одноразовые пластиковые пакеты;

посещать религиозные места, за исключением молитвы в традиционной балийской одежде;

фотографироваться в нескромной одежде либо без одежды в священных местах и храмах;

агрессивно вести себя по отношению к государственным чиновникам, местным сообществам и гидам напрямую или через соцсети;

восходить на священные горы и лазать по священным деревьям;

выбрасывать мусор без разбора и загрязнять природу.

В качестве рекомендации власти острова посоветовали туристам посещать достопримечательности в сопровождении гида с лицензией, менять валюту у уполномоченных операторов, водить машину в соответствии с законами.

За нарушение правил поведения туристов будут депортировать из страны.

Ранее The Independent сообщала, что россиянин, прибывший на Бали по туристической визе, сфотографировался на вулкане Агунг без нижнего белья и опубликовал фото в соцсети. Его раскритиковали местные жители. Мужчина также поднялся на гору без предварительной регистрации, что запрещено.

После этого россиянин удалил снимок на вулкане и опубликовал видео с извинениями. Власти Индонезии приняли решение депортировать его и включить в черный список, что означает невозможность вернуться в страну в течение как минимум следующих шести месяцев.

Иммиграционная служба Бали 21 марта объявила, что следит за приехавшими на остров иностранцами, в том числе за россиянами, в социальных сетях. Местные власти депортировали четырех иностранцев, в том числе двоих россиян. У последних был вид на жительство, но они оказывали услуги по обучению вождению мотоциклом, не имея разрешения.

В российском посольстве призвали соотечественников соблюдать традиции и законы страны пребывания.