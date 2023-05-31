На Бали запретили залезать на священные деревья и горы

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 86,5 (-0,01) Инвестиции, 16:29 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 80,99 (+0,31) Инвестиции, 16:29
Росстат впервые зафиксировал посткризисный отскок промышленности Экономика, 19:07
Минспорт после скандала нашел ставки оставшимся без зарплаты биатлонистам Спорт, 18:58
Глава комитета Думы по здоровью ушел с должности из-за поездок на фронт Политика, 18:56
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:55
Макрон заявил, что Путин «разбудил» НАТО «ударом тока» Политика, 18:35
Игры кончились. Nintendo закрыла доступ к российской версии своего сайта Life, 18:34
Волгоградец получил 8,5 лет за брошенный в ФСБ «коктейль Молотова» Политика, 18:29
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Командир батальона «Восток» заявил о крупном обстреле российских позиций Политика, 18:28
Вышел трейлер шестого сезона сериала «Черное зеркало» Life, 18:28
Федор Смолов продлил контракт с «Динамо» Спорт, 18:26
«Мечел» снизил добычу угля на 25% из-за проблем с логистикой Бизнес, 18:23
Решившая выступать за Францию россиянка вылетела с «Ролан Гаррос» Спорт, 18:22
Зурабишвили призвала принять Грузию в ЕС, чтобы «спасти ее от России» Политика, 18:17
На Бали запретили залезать на священные деревья и горы Общество, 18:17
Общество ,  
0 

На Бали запретили залезать на священные деревья и горы

Власти Бали запретили восходить на горы и использовать пластиковые пакеты
Губернатор Бали Костер опубликовал список из восьми запретов и 12 рекомендаций для иностранных туристов. В их число вошли восхождение на священные горы, лазанье по священным деревьям и использование пластиковых пакетов
Фото: Agung Parameswara / Getty Images
Фото: Agung Parameswara / Getty Images

Губернатор Бали Вайан Костер запретил иностранным туристам восхождение на священные горы, торговлю без разрешения и использование пластика. Всего он издал 12 рекомендаций и восемь запретов для туристов, передает Tribun-Bali.

Иностранным туристам запрещается:

  • торговать артефактами и священными предметами;
  • работать и осуществлять предпринимательскую деятельность без необходимых документов;
  • использовать одноразовые пластиковые пакеты;
  • посещать религиозные места, за исключением молитвы в традиционной балийской одежде;
  • фотографироваться в нескромной одежде либо без одежды в священных местах и храмах;
  • агрессивно вести себя по отношению к государственным чиновникам, местным сообществам и гидам напрямую или через соцсети;
  • восходить на священные горы и лазать по священным деревьям;
  • выбрасывать мусор без разбора и загрязнять природу.

В качестве рекомендации власти острова посоветовали туристам посещать достопримечательности в сопровождении гида с лицензией, менять валюту у уполномоченных операторов, водить машину в соответствии с законами.

За нарушение правил поведения туристов будут депортировать из страны.

Ранее The Independent сообщала, что россиянин, прибывший на Бали по туристической визе, сфотографировался на вулкане Агунг без нижнего белья и опубликовал фото в соцсети. Его раскритиковали местные жители. Мужчина также поднялся на гору без предварительной регистрации, что запрещено.

Читайте на РБК Pro
Революция iPhone или могила Google Glass. Что обещает MR-гарнитура Apple
Как выбрать хорошего тренера: 5 важных качеств
На что вы способны: как раскрыть свой потенциал
«Наслаждайтесь цирком»: каково работать в Tinder — в пяти пунктах

После этого россиянин удалил снимок на вулкане и опубликовал видео с извинениями. Власти Индонезии приняли решение депортировать его и включить в черный список, что означает невозможность вернуться в страну в течение как минимум следующих шести месяцев.

Иммиграционная служба Бали 21 марта объявила, что следит за приехавшими на остров иностранцами, в том числе за россиянами, в социальных сетях. Местные власти депортировали четырех иностранцев, в том числе двоих россиян. У последних был вид на жительство, но они оказывали услуги по обучению вождению мотоциклом, не имея разрешения.

В российском посольстве призвали соотечественников соблюдать традиции и законы страны пребывания.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Бали туристы запрет
Материалы по теме
Россияне рассказали, с какими правами арендуют машины и мотоциклы на Бали
Общество
На Бали потребовали от иностранцев иметь местные права для мотоциклов
Общество
В посольстве России усомнились в планах ввода квот для туристов на Бали
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter