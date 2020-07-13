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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом

Общее число летальных исходов в столице достигло 4205, заболели более 230 тыс. человек
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве за последние сутки скончались 37 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. У всех пациентов был подтвержден диагноз «пневмония».

Общее число умерших в столице достигло 4205.

По состоянию на 13 июля в городе подтверждено более 230 тыс. случаев заболевания, из них 672 инфицированных выявили за последние сутки. В целом по России за последние сутки коронавирус диагностировали у 6537 человек. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 733 699.

Власти Москвы отчитались об увеличении смертности в июне
Общество
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Согласно предварительным данным столичного департамента здравоохранения по смертности за июнь, в прошлом месяце от коронавируса как основной причины смерти скончались 1605 человек. В мае таких случаев было 2757.

За весь период эпидемии смертность в Москве от коронавируса составила 2,3%, если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, и 4,6%, если учесть все случаи, где COVID-19 выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания, сообщили в департаменте.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

С 13 июля в городе начался новый этап отмены ограничений, введенных из-за пандемии. Вузы, колледжи, школы, музыкальные, художественные и спортивные учебные учреждения могут вернуться к полноценной работе. Также с этого дня разрешено открывать культурные центры, парки культуры, детские лагеря и развлекательные центры.

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Кроме того, отменяется необходимость носить маски на улице. Однако масочный и перчаточный режимы остаются обязательными для общественного транспорта, магазинов, мест массового скопления граждан.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Москва, коронавирус
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