В Москве за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом

Общее число летальных исходов в столице достигло 4205, заболели более 230 тыс. человек

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве за последние сутки скончались 37 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. У всех пациентов был подтвержден диагноз «пневмония».

Общее число умерших в столице достигло 4205.

По состоянию на 13 июля в городе подтверждено более 230 тыс. случаев заболевания, из них 672 инфицированных выявили за последние сутки. В целом по России за последние сутки коронавирус диагностировали у 6537 человек. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 733 699.

Согласно предварительным данным столичного департамента здравоохранения по смертности за июнь, в прошлом месяце от коронавируса как основной причины смерти скончались 1605 человек. В мае таких случаев было 2757.