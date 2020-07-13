В России за сутки выявили более 6,5 тыс. зараженных коронавирусом

Число новых случаев инфицирования оказалось минимальным с середины прошлой недели

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

За последние в сутки в России выявили 6537 случаев заражения коронавирусом, говорится в сообщении федерального оперативного штаба.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 733 699.

Число новых случаев инфицирования стало минимальным за последние несколько дней. Начиная с пятницы, число выявленных случаев превышало 6,6 тыс. Меньше заболевших в последний раз было 9 июля — 6509.

Как и в предыдущие выходные, число новых случаев заражения превысило количество выздоровевших. Число активных случаев (людей, которые находятся под медицинским наблюдением) выросло до 218 239.