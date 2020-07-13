В России за сутки выявили более 6,5 тыс. зараженных коронавирусом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 71,23 (+0,35) Инвестиции, 10 июл, 13:12
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 80,27 (-0,14) Инвестиции, 10 июл, 13:12
Трутнев объяснил приезд в Хабаровск во время митингов в поддержку Фургала Политика, 12:18 Руководителей обогатительной фабрики «Норникеля» уволили за сброс отходов Бизнес, 12:15 Затишье после спроса: кто сумел повысить эффективность в период локдауна Социальная экономика, 12:10  Журналисты кремлевского пула записали видео в поддержку Ивана Сафронова Общество, 12:08 Иммунолог назвал категории людей с наименьшим риском заболеть COVID-19 Общество, 12:07 В Кронштадте открылся музейно-исторический парк «Остров фортов» Партнерский материал, 12:06 Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос Общество, 11:58 Путин поручил подготовить проект указа о национальных целях до 2030 года Политика, 11:57 СК назвал Анатолия Быкова главарем красноярской преступности 90-х Общество, 11:54 Избирком Польши сообщил о лидерстве Дуды на президентских выборах Политика, 11:53 CAS отменил решение об исключении «Манчестер Сити» из еврокубков Спорт, 11:49 Основатель U Skillz — о режиме, комфорте и ритуалах РБК Стиль и Поклонная 9, 11:36 Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию Pro, 11:34 Власти США будут сотрудничать с одной из крупнейших криптовалютных бирж Крипто, 11:29
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России за сутки выявили более 6,5 тыс. зараженных коронавирусом

Число новых случаев инфицирования оказалось минимальным с середины прошлой недели
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

За последние в сутки в России выявили 6537 случаев заражения коронавирусом, говорится в сообщении федерального оперативного штаба.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 733 699.

Число новых случаев инфицирования стало минимальным за последние несколько дней. Начиная с пятницы, число выявленных случаев превышало 6,6 тыс. Меньше заболевших в последний раз было 9 июля — 6509.

Как и в предыдущие выходные, число новых случаев заражения превысило количество выздоровевших. Число активных случаев (людей, которые находятся под медицинским наблюдением) выросло до 218 239.

Звезда Болливуда заразилась коронавирусом
Общество
Айшвария Рай Баччан

В Москве за последние сутки были выявлены 672 случая инфицирования, что является минимальным показателем с пятницы, когда заболевшими были признаны 637 человек.

В Московской области заболели 196 человек (197 накануне). Подмосковье шестой день подряд не входит в пятерку регионов по числу суточных случаев заболевания.

Более 100 случаев были выявлены за сутки в следующих регионах:

  • Санкт-Петербург — 291,
  • Ханты-Мансийский АО — 270,
  • Свердловская обл. — 218,
  • Нижегородская обл. — 212,
  • Ямало-Ненецкий АО — 205,
  • Иркутская обл. — 203,
  • Мурманская обл. — 179,
  • Архангельская обл. — 134,
  • Челябинская обл. — 132,
  • Красноярский край — 128,
  • Хабаровский край — 121,
  • Воронежская обл. — 119,
  • Новосибирская обл. — 112,
  • Ульяновская обл. — 111,
  • Оренбургская обл. — 102.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 июля
Общество
За сутки в России от коронавируса умерли 104 человека
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter