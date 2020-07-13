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В Москве коронавирусом за сутки заразились 672 человека

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки коронавирусом заразились 672 человека, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Таким образом, с начала эпидемии коронавирусную инфекцию в столице диагностировали у 230 029 человек. За это время выздоровели 164 954 заболевших, скончались 4168.З

В Москве с 13 июля начался новый этап отмены ограничений, введенных из-за COVID-19. К полноценной работе могут вернуться вузы, колледжи, школы, а также музыкальные, художественные и спортивные учебные учреждения. Также с понедельника разрешено открывать культурные центры, парки культуры, аттракционы. Возобновят работу детские лагеря и развлекательные центры.

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Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Также отменяется необходимость носить маски на улице. При этом ношение масок и перчаток остается обязательным для общественного транспорта, магазинов и мест массового скопления людей.

Москва остается лидером среди российских регионов по количеству заболевших. В целом по России за последние сутки коронавирус диагностировали у 6537 человек. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 733 699.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: Москва, коронавирус
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