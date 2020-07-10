В Петербурге зафиксировали рекордную почти за 10 лет смертность

За последние два месяца рекорд по смертности с 2011 года обновился дважды. Больше всего умерших (7106 человек) в городе зарегистрировали в июне. Власти объяснили это пандемией

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В июне в Санкт-Петербурге зарегистрировали 7106 смертей. Это рекордное число умерших с 2011 года, следует из данных Комитета по делам записи актов гражданского состояния.

С 2011 по 2019 год смертность в Петербурге превышала 6 тыс. человек в месяц только три раза: в январе 2016-го (6083 человека), в январе 2017 года (6036) и в марте 2018-го (6211). За последние два месяца рекорд последних девяти лет по смертности обновлялся дважды. В мае в городе зарегистрировали 6427 умерших.

В администрации губернатора объяснили, что показатель смертности в июне вырос из-за пика эпидемии коронавируса, который пришелся на конец мая и первую декаду следующего месяца. Власти указывают, что в абсолютных цифрах за первое полугодие 2020-го в Санкт-Петербурге умерло на 3915 человек больше, чем за тот же период прошлого года. По данным администрации городского главы, у 90% из них был COVID-19, подтвержденный лабораторно либо установленный на основании клинической картины. У 2419 человек выявили коронавирус, но умерли они «от последствий тяжелых хронических заболеваний», считают власти. Первопричиной смерти коронавирусная инфекция стала для 1281 человека.