Трамп объявил о разрыве отношений США с ВОЗ

Президент США окончательно объявил о разрыве отношений с ВОЗ, которую он считает «подконтрольной Китаю». По мнению Трампа, если США являются главными донорами ВОЗ, то именно к их рекомендациям и должна прислушиваться организация

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

США временно прекращают все отношения со Всемирной организацией здравоохранения в связи с ее отказом от проведения реформ, на которых настаивал Вашингтон. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

«Поскольку они отказались провести очень желанные и необходимые реформы, с этого дня мы приостанавливаем наши отношения с ВОЗ и перенаправляем ее финансирование на другие глобальные и требующие », — сказал Трамп.

Президент США вновь повторил свои претензии к организации, которую он считает подконтрольной Китаю. «Китай полностью контролирует ВОЗ, хотя платит только $40 млн в год, по сравнению с Соединенными Штатами, которые каждый год выделяют примерно $450 млн. Мы неоднократно предлагали им провести реформы, но они отказались действовать», — сказал Трамп.

США является крупнейшим донором ВОЗ. В соответствии с распределением бремени финансирования организации в период с 2020 по 2021 год США должны были проспонсировать 22% бюджета организации. На Россию, для сравнения, приходится 2,4% взносов.