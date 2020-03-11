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Комиссия посчитала проступком действия попавшей в скандал судьи Хахалевой

Совет судей назвал проступком действия краснодарской судьи Елены Хахалевой, оказавшейся в центре скандалов из-за бюджета свадьбы ее дочери и информации о поддельном юридическом дипломе. Ранее она пожаловалась на травлю президенту
Елена Хахалева (Фото: скриншот «Россия 24»)

Дисциплинарная комиссия Совета судей Российской Федерации увидела в действиях краснодарской судьи Елены Хахалевой признаки дисциплинарного проступка. Об этом говорится на сайте судебного органа.

«Это только решение дисциплинарного Совета судей. Есть определенный порядок, установленный законом, об органах судейского сообщества. Так что это не окончательное решение. Его выносит высшая квалификационная коллегия судей, и тогда это уже будет решением о дисциплинарной ответственности. Следовательно, пока комментировать что-то преждевременно», — сообщили РБК в Совете судей России.

Какие именно действия комиссия посчитала проступком, не уточняется. Детали дисциплинарного поступка Хахалевой в Совете судей сообщать отказались.

В приемной Елены Хахалевой не ответили на звонки РБК. В пресс-службе Краснодарского краевого суда рекомендовали РБК обратиться по всем вопросам дисциплинарного решения в отношении Хахалевой в Совет судей России.

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину
Общество

На прошлой неделе работавшая в Краснодарском окружном суде Хахалева написала письмо президенту Владимиру Путину, в котором заявила о травле. «Я и моя семья уже три года подвергаемся информационной атаке со стороны крупной бизнес-структуры. Руками нечистоплотных журналистов и пиарщиков меня пытаются убрать с должности, на которую я была назначена Вами в 2000 году», — указала Хахалева.

Она уточняла, что при принятии «неудобных» для бизнес-элиты решений ее представители устраивают травлю судьям с помощью новых технологий и интернет-СМИ. Хахалева, по ее словам, подвергалась нападкам и в 2017 году, когда СМИ сообщали о свадьбе ее дочери с «немыслимым бюджетом» и о ее поддельном дипломе о юридическом образовании.

Такие ситуации, как писала Путину Хахалева, не всегда подпадают под статьи 294 и 298.1 УК России о воспрепятствовании правосудию и клевете в адрес судьи. Женщина попросила президента разобраться в ее ситуации и подумать над механизмом для защиты судей от информационного шантажа.

Бюджет свадьбы дочери Хахалевой СМИ оценивали в $2 млн, там выступали Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и Николай Басков. Из-за публикаций Совет судей провел проверку и выяснил, что стоимость мероприятия составила 4,5 млн руб. Подлинность диплома о юридическом образовании Хахалевой в ходе очередного скандала подтвердили в Тбилисском университете, однако затем краснодарский совет судей повторно отправил его на проверку. В итоге коллегия судей Кубани признала недостоверной информацию о том, что у Хахалевой нет юридического образования.

В 2018 году судья ушла с должности председателя коллегии по административным делам, которую занимала в Краснодарском суде. Как указывала «Новая газета», Хахалеву называли «золотой судьей», поскольку она разрешала споры по сельскохозяйственным угодьям, главному ресурсу края. Источники газеты также называли ее одним из возможных претендентов на пост председателя Краснодарского окружного суда.

Авторы: Майя Бобенко, Гаяна Демурина
Теги: судья Хахалева, Краснодарский край
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Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину
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Попавшую в скандал краснодарскую судью отстранили от ведения процессов
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