Комиссия посчитала проступком действия попавшей в скандал судьи Хахалевой

Совет судей назвал проступком действия краснодарской судьи Елены Хахалевой, оказавшейся в центре скандалов из-за бюджета свадьбы ее дочери и информации о поддельном юридическом дипломе. Ранее она пожаловалась на травлю президенту

Елена Хахалева (Фото: скриншот «Россия 24»)

Дисциплинарная комиссия Совета судей Российской Федерации увидела в действиях краснодарской судьи Елены Хахалевой признаки дисциплинарного проступка. Об этом говорится на сайте судебного органа.

«Это только решение дисциплинарного Совета судей. Есть определенный порядок, установленный законом, об органах судейского сообщества. Так что это не окончательное решение. Его выносит высшая квалификационная коллегия судей, и тогда это уже будет решением о дисциплинарной ответственности. Следовательно, пока комментировать что-то преждевременно», — сообщили РБК в Совете судей России.

Какие именно действия комиссия посчитала проступком, не уточняется. Детали дисциплинарного поступка Хахалевой в Совете судей сообщать отказались.

В приемной Елены Хахалевой не ответили на звонки РБК. В пресс-службе Краснодарского краевого суда рекомендовали РБК обратиться по всем вопросам дисциплинарного решения в отношении Хахалевой в Совет судей России.