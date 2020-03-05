Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

Она отметила, что подобная ситуация произошла с ней в 2017 году, когда после принятия судом двух «неудобных» решений в большинстве СМИ появились сюжеты о свадьбе ее дочери с немыслимым бюджетом и поддельности диплома Хахалевой о высшем юридическом образовании.

Несмотря на проверки и опровержения данных фактов, она получила репутацию скандальной судьи, а руководство Краснодарского краевого суда предложило ей уйти в отставку.

Хахалева попросила Путина разобраться с ее ситуацией. «Разомкнуть этот порочный круг может только реакция государства путем разработки комплекса действенных мер, способных защитить судей от информационного давления», — заключила она.

Скандал вокруг Хахалевой впервые возник в 2017 году, когда в СМИ появилась информация о свадьбе ее дочери, на которой выступали такие артисты, как Валерий Меладзе, Николай Басков и Иосиф Кобзон. Общую стоимость празднества оценили в $2 млн. Тогда Хахалева объяснила это тем, что свадьбу организовал ее бывший муж — «крупный предприниматель».

Позднее «Новая газета» написала, что судью заподозрили в предоставлении поддельного диплома о высшем юридическом образовании при назначении на должность. Краснодарский совет судей провел проверку подлинности диплома об окончании Хахалевой Тбилисского государственного университета. Тогда зампредседателя краснодарского Совета судей Игорь Мищенко подтвердил подлинность ее диплома.

Тем не менее в августе 2019 года ее отстранили от ведения процессов и назначили главой состава по научно-консультативной работе и обобщению практики по гражданским делам.

Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 10 декабря 2019 года заявил, что на суд нельзя влиять со стороны, в том числе через СМИ.

«Особенно уж нельзя влиять, запугивая представителей правоохранительных органов и судов, а такое тоже, к сожалению, у нас имеет место быть, когда в социальных сетях размещается информация о том, что надо выявлять места жительства судей, их родственников и готовить против них — так и есть — террористические акты», — говорил о проблеме глава государства.

За несколько дней до этого совет судей предложил разработать нормативный акт о правилах освещения журналистами деятельности судов, чтобы защитить судей от давления со стороны СМИ и «тенденциозных публикаций».