Глава АНО «Цифровые платформы» рассказал подробности о нападении на него

В результате нападения глава АНО «Цифровые платформы» получил ранения, а его коллега Поздняков — погиб. По делу арестовали лидера группы «Пасека» Медведкина

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Глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал РБК подробности нападения на него и его друга в Измайлово, которое произошло 8 июня. Его товарищ, Иван Поздняков, в результате умер в машине скорой помощи.

Щельцин и Поздняков шли через жилую застройку в начале Сиреневого бульвара, когда встретили пару, которая «вела себя неадекватно». Мужчина произнес в адрес Щельцина и Позднякова оскорбления, произошла «очень короткая словесная перепалка», мужчина выкрикнул угрозу убийством.

После этого злоумышленник резко ударил Позднякова ножом, ранее это оружие он не обнажал, им не размахивал, уточнил Щельцин. По его словам было понятно, что нападавший подготовлен и хорошо владеет оружием. Щельцин пытался толкнуть его, но получил несколько ударов.

«Сближение и удары были очень синхронными, по скорости, четкости, резкости этих ударов я понял, что нападавший подготовлен и хорошо владеет оружием», — сказал он. Щельцин пытался оттолкнуть его, и получил несколько ударов ножом, стал искать хоть какой-то предмет, чтобы отогнать нападавшего, это была ветка дерева. После чего пара убежала. Женщина все это время подначивала спутника, кричала «убей его тоже», отметил пострадавший.

Когда те скрылись, Щельцин вызвал скорую и полицию. Его доставили в НИИ Склифосовского.

Поздняков умер в машине скорой помощи, писал «Коммерсантъ».

Щельцина прооперировали 9 июня. Жена Щельцина, Евгения, отметила, что ее мужу ничего не угрожает и он идет на поправку.

По делу задержан 47-летний лидер рок-группы «Пасека» Роман Медведкин. По версии следствия, он нанес Позднякову девять ножевых ранений в область жизненно важных органов, а Щельцин получил не менее трех ножевых ранений. Следственный комитет завел дело по статье о покушении на убийство двух или более лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Медведкин арестован, и пробудет в СИЗО до 8 августа.

Щельцин также подчеркнул, что спутница нападавшего участвовала в этом происшествии, мешала ему защищать Позднякова, подначивала своего спутника. «Мне даже сначала показалось, что у нее также был нож. И она также кричала в сторону своего мужчины «убей его! Убей и его тоже!» про меня», — сказал он.

Согласно информации АНО «Цифровые платформы», Щельцин является гендиректором организации, членом IT-советов при Госдуме, Совфеде, Минцифры, Минпромторга. Также является основателем Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ). В 2017 году он был исполнительным директором организации. В 2015–2018 годах руководил проектами Института развития интернета.