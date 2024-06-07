На премьера Дании напали в Копенгагене

Нападавший был задержан. Метте Фредериксен «шокирована» случившимся, заявили в ее канцелярии, не уточнив подробностей

Метте Фредериксен (Фото: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Reuters)

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен была избита мужчиной в Копенгагене, сообщает DR со ссылкой на канцелярию. Нападавший задержан.

Нападение произошло на площади Культорвет. Премьер «шокирована» случившимся, от дальнейших комментариев в канцелярии отказались.

«Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сегодня подверглась нападению и избиению со стороны мужчины на площади Культорвет в Копенгагене. Метте, естественно, шокирована нападением. Должен сказать, что это потрясает всех нас, кто с ней близок», — написал министр окружающей среды Магнус Хойнике в соцсети X.

Источник Ekstra Bladet рассказал, что с Фредериксен «все в порядке», но она «очень потрясена».

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Премьер незадолго до этого проводила выступления в рамках предвыборной кампании вместе с кандидатом в Европарламент Кристель Шальдемоз. Однако, по словам Шальдемоз, Фредериксен оказалась на месте нападения не в связи с каким-либо выступлением, передает телеканал TV 2.

Председатель Датской народной партии Мортен Мессершмидт заявил в X: «Полная поддержка премьер-министру. Насилие никогда не может быть нормой».

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём также отреагировал на произошедшее в соцсети: «Абсолютно ужасно».

Фредериксен впервые возглавила правительство в 2019 году по итогам парламентских выборов, став самым молодым премьером за всю историю Дании (на тот момент ей был 41 год). По итогам внеочередных выборов 2022 года она вновь стала премьером.

В мае было совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. 59-летний Фицо был тяжело ранен в городе Гандлова, в него выстрелили несколько раз. Ему сделали две операции. Нападавший — 71-летний литератор Юрая Цинтулу. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство и заключили под стражу.