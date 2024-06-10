Суд арестовал напавшего на главу АНО «Цифровые платформы»

Суд арестовал Медведкина по делу о нападении на главу АНО «Цифровые платформы»

По версии следствия, лидер рок-группы «Пасека» Роман Медведкин напал на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и его друга Ивана Познякова. Последний от полученных ножевых ранений скончался. Щельцина госпитализировали

Роман Медведкин (Фото: moscowcourts / Telegram)

Измайловский суд Москвы арестовал лидера рок-группы «Пасека» Романа Медведкина по делу об убийстве мужчины на востоке Москвы и покушении на его друга — главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в телеграм-канале.

Конфликт Медведкина с Щельциным и его другом Иваном Позняковым произошел в ночь на 8 июня на Сиреневом бульваре, когда последние шли в сторону метро.

Мужчина сразу стал «агрессивно задираться на Ивана», а потом просто на него напал и нанес множественные ножевые ранения, рассказала РБК жена Щельцина Евгения. По ее словам, муж пытался защитить Познякова, однако сам получил три ранения, «одно почти до сердца».

Позняков в результате полученных ранений скончался, Щельцин был госпитализирован и перенес операцию.

Медведкин и женщина, которая была с ним в момент нападения, скрылись, после чего полиция по камерам видеонаблюдения установила, что они находятся в соседнем доме, и задержала их, поясняла Щельцина. Она предположила, что задержанные были «в наркотическом или алкогольном опьянении».

В пресс-службе столичных судов отметили, что, по версии следствия, обвиняемый «нанес ножом ранее незнакомым ему лицам около девяти ранений в область жизненно важных органов, вследствие чего потерпевший скончался, второму потерпевшему также нанесены удары ножом».

Вину Медведкин не признал, сообщает столичная прокуратура.