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Общество ,  
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Следователю по делу о стрельбе в школе Казани вменили хищение вещдоков

Александр Избенко обвиняется в том, что с 2011 по 2023 год похищал вещдоки по ряду резонансных расследований из спецхранилища СК. Потерпевшими от его действий признаны полтора десятка физических и юридических лиц
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Бывшего заместителя руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ Следственного комитета, полковника Александра Избенко обвинили в 16 эпизодах хищения вещественных доказательств из четырех расследованных им уголовных дел на сумму в сотни миллионов рублей, на которые он приобретал автомобили и недвижимость, пишет «Коммерсантъ». Он оформлял их на свою гражданскую супругу Анну Марчук, тестя и других родственников.

Следствие установило, что бывший сотрудник ведомства на имя жены в 2019 году купил квартиру в Москве, на Донецкой улице, площадью 55,4 кв. м и машино-место, а в соседнем доме еще и кладовку. В собственности Марчук оказался Mercedes CLA 250 4MATIC.

Собственный Mercedes GLC 250, купленный Избенко в 2017 году, он в октябре 2020 года переоформил на двоюродную сестру своей супруги. Следователи также полагают, что он на похищенные деньги купил и оформил в собственность тестя квартиру площадью 54,7 кв. м в подмосковной Балашихе.

«Коммерсантъ» узнал о побеге следователя в Донецк от уголовного дела
Общество
Фото:ТАСС

Басманный суд арестовал все это имущество, а также счета Марчук в банке «Точка» и изъятые во время обысков девять дорогих наручных часов. «Суд полагает, что имущество, на которое наложен арест, было приобретено обвиняемым Избенко и оформлено на близких лиц с целью его сокрытия от обращения на него взысканий в случае постановления по делу обвинительного приговора», — следует из решения суда, которое приводит газета.

Экс-следователь подозревается в том, что с 2011 по 2023 год похищал вещественные доказательства по ряду резонансных расследований из спецхранилища СК в Техническом переулке в Москве. Потерпевшими от действий Избенко сейчас признаны полтора десятка физических и юридических лиц, которым принадлежали украденные офицером ценности.

В отношении Избенко следователи начали расследование дела об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) еще в октябре 2023 года. Особо крупной растрата признается на сумму более 1 млн руб, максимальное наказание по этой части статьи — до десяти лет лишения свободы. Основанием для дела стало обращение в правоохранительные органы одного из фигурантов дела, которое находилось в производстве экс-следователя.

Следователя по делу о стрельбе в школе Казани арестовали за растрату
Общество
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Избенко, пытаясь скрыться от следствия, уехал в Донецк в сентябре 2023 года, после того как узнал о грозящем ему уголовном преследовании. В ноябре Басманный суд арестовал Избенко. Позже сотрудники ФСБ обнаружили его в Донецке.

Избенко за свою карьеру в СК участвовал в расследовании ряда резонансных уголовных дел. Одним из них стала катастрофа летом 2011 года самолета Ту-134 авиакомпании «Русэйр», который совершал чартерный рейс Москва — Петрозаводск. В результате погибли 47 человек. В 2015 ему было поручено разбираться в авиакатастрофе над Синайским полуостровом, где был взорван Airbus 321. В теракте погибли 224 человека.

Одним из последних резонансных дел в биографии Избенко было расследование в отношении 19-летнего Ильназа Галявиева, который весной 2021 года устроил массовую стрельбу в казанской гимназии № 175. Жертвами убийцы стали семь учеников восьмого класса (четыре мальчика и три девочки), учитель и еще одна женщина. Галявиев получил пожизненное заключение.

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Теги
Георгий Смирнов
Следственный комитет расследование доказательства

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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