«Ъ» узнал о побеге экс-полковника СК в Донецк от уголовного дела

Полковник СК, расследовавший множество резонансных дел, среди которых стрельба в казанской гимназии и взрыв российского Airbus 321 над Синаем, пытался скрыться от следствия в Донецке у родителей гражданской жены, но его арестовали

Фото: Пресс-служба управления ФСБ по Курганской области / ТАСС

Сотрудники ФСБ обнаружили бывшего заместителя главы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет Главного следственного управления (ГСУ) СК Александра Избенко в Донецке, пишет «Коммерсантъ».

Как пишет издание, Избенко уехал в Донецк в сентябре 2023 года, узнав о грозящем ему уголовном преследовании, после чего скрывался в зоне проведения военной операции. Перед отъездом он написал рапорт об увольнении по выслуге лет, однако документ на момент начала расследования, не был подписан начальством.

Избенко не стал дожидаться завершения процедуры инвентаризации имущества, после которого находившиеся в производстве уголовные дела и вещественные доказательства по ним передаются другим следователям. У проверяющих возникли вопросы к полковнику, 12 октября было заведено уголовное дело по статье об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК, до десяти лет колонии). Но обнаружить следователя не удалось, к поискам присоединилась ФСБ.

По версии СК, пишет издание, Избенко не участвовал в военной операции, а скрывался, проживая у родителей своей гражданской супруги, его мобильный телефон был выключен.

Избенко задержали 26 октября и обвинили в двух эпизодах растраты вверенного имущества, которое он похитил при расследовании одного из дел. Как предполагает издание, речь идет о периоде, когда он был старшим следователем по особо важным делам второго следственного отдела управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СК. На этой должности указом президента его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за заслуги в укреплении законности». В день задержания его отправили в СИЗО, а в начале апреля срок ареста продлили до середины июня.

Бывший следователь участвовал в расследовании множества резонансных уголовных дел, среди которых катастрофа летом 2011 года самолета Ту-134 авиакомпании «Русэйр», совершавшего чартерный рейс Москва — Петрозаводск, в результате которой погибли 47 человек. В 2014 году он занимался делом о крушении в аэропорту Внуково Falcon 50, во время которого погибли члены экипажа и находившийся на борту президент компании Total Кристоф де Маржери, а спустя год ему поручили расследовал авиакатастрофой над Синайским полуостровом, где был взорван Airbus 321. Теракт унес жизни 224 человек.

Избенко вместе с этими делами вел и экономические — в отношении петербургского предпринимателя Дмитрия Зарубина, которого обвиняли в нелегальном ввозе дорогостоящей электроники под видом дешевых стройматериалов, его в результате приговорили к девяти годам колонии.

Среди последних громких расследований Избенко — дело против 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего весной 2021 года массовую стрельбу в казанской гимназии № 175. Погибли семь учеников восьмого класса, еще 23 человека пострадали, стрелка приговорили к пожизненному сроку.