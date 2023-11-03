Следователя по делу о стрельбе в школе Казани арестовали за растрату

Полковника СК Александра Избенко, участвовавшего в расследовании целого ряда резонансных уголовных дел, включая теракт над Синаем и стрельбу в казанской гимназии, арестовали до 12 декабря по делу об особо крупной растрате

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Басманный суд арестовал замглавы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГУ СК, полковника Александра Избенко по делу о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщают ТАСС и «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление суда.

«Суд постановил избрать обвиняемому Избенко Александру Николаевичу меру пресечения в виде заключения под стражу, установив срок содержания под стражей Избенко А. Н. по настоящему уголовному делу 1 месяц 16 суток, то есть до 12 декабря 2023 года», — сказано в постановлении.

Уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) в отношении Избенко было возбуждено в октябре 2023 года. По данным «Коммерсанта», основанием стало обращение в правоохранительные органы одного из фигурантов дела, которое находилось в производстве полковника. Обстоятельства совершенного им преступления следствие не раскрывает, однако известно, что в нем два эпизода.

В соответствии с УК особо крупным ущербом признается растрата на сумму более 1 млн руб. Максимальное наказание по ч. 4 ст. 160 УК предусматривает до десяти лет тюрьмы.

Как отмечает ТАСС, на суде Избенко заявил, что имеет на иждивении малолетнего ребенка и скрываться от правоохранителей не собирается, а потому просил суд назначить ему домашний арест или запрет действий. Однако суд решил, что следователь обоснованно обвиняется в инкриминируемом ему деянии, а также может скрыться от следствия или суда, угрожать известным ему свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, поэтому отправил его под стражу.

Как отмечает «Коммерсантъ», за свою карьеру в СК Избенко участвовал в расследовании целого ряда резонансных уголовных дел. Одно из первых — катастрофа летом 2011 года самолета Ту-134 авиакомпании «Русэйр», совершавшего чартерный рейс Москва—Петрозаводск, в результате которой погибли 47 человек. В 2014 году следователь вел дело о крушении в аэропорту Внуково Falcon 50, во время которого погибли члены экипажа и находившийся на борту президент компании Total Кристоф де Маржери. Еще через год полковнику было поручено разбираться в авиакатастрофе над Синайским полуостровом, где был взорван Airbus 321. Теракт унес жизни 224 человек.

Параллельно с этим делом Избенко вел и чисто экономическое — в отношении петербургского бизнесмена Дмитрия Зарубина, обвиненного в незаконном ввозе из Финляндии в Россию дорогостоящей электроники под видом дешевых стройматериалов. В итоге фигурант получил девять лет лишения свободы. В июне 2020 года в производстве Избенко оказалось дело в отношении лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина. Доктора исторических наук, автора YouTube-канала с 600 тыс. подписчиков обвияили в склонении граждан к массовым беспорядкам и распространении недостоверной информации о коронавирусе (ч. 1.1 ст. 212 и ст. 207.1 УК РФ). В мае 2021 года Платошкин получил пять лет условно и штраф 700 тыс. руб.

Одним из последних громких дел в биографии полковника было расследование в отношении 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего весной 2021 года массовую стрельбу в казанской гимназии № 175, которую ранее он сам закончил. Жертвами убийцы, получившего по приговору пожизненный срок, стали семь учеников восьмого класса (четыре мальчика и три девочки), учительница и еще одна женщина. Еще 23 человека пострадали. Всего потерпевшими по делу признаны более 600 человек. Экспертиза признала 19-летнего юношу вменяемым и способным нести ответственность за поступки. В ноябре Галявиев полностью признал вину.