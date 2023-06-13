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В Москве загорелись павильоны рынка «Садовод»

На рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы произошел пожар
Пожар на «Садоводе» произошел между линией № 6 и № 7, загорелись пять контейнеров, сообщил представитель информпортала рынка. По данным РЕН ТВ, загорелись три павильона, площадь пожара — 20 кв. м. Данных о пострадавших нет

В Москве загорелись павильоны рынка «Садовод»
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На юго-востоке Москвы в районе 14-го километра МКАД произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МЧС. По этому адресу расположен рынок «Садовод».

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 10:38 мск. Сведений о пострадавших не поступало.

«Между 7-й и 6-й линиями в самом начале горят пять контейнеров. Пожарные «Садовода» работают», — сообщил РБК представитель информационного портала catalog-sadovod.ru.

Источник РЕН ТВ рассказывал, что загорелись три павильона, площадь пожара составляет 20 кв. м.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу «Садовода».

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Это уже второй пожар на московском рынке «Садовод» за этот год. В последний раз рынок горел 27 мая. Тогда загорелись три торговых павильона. В МЧС сообщали, что пострадавших не было. Площадь пожара не называлась.

При этом в ноябре 2022 года на «Садоводе» вновь произошел пожар. Загорелись два торговых павильона, площадь пожара составила 50 кв. м, сотрудников рынка и посетителей эвакуировали, сообщал источник ТАСС.

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
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