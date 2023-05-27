Павильоны рынка «Садовод» загорелись на юго-востоке Москвы

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На юго-востоке Москвы загорелись три торговых павильона. Об этом РБК сообщили в столичном управлении МЧС.

Пожарные прибыли на место и приступили к тушению огня, информации о пострадавших не поступало. В 14:41 пожар был полностью ликвидирован.

Согласно сервису «Яндекс.Карты», по адресу «МКАД, 14-й км, д. 30» находится рынок «Садовод».

25 мая возник пожар на строительном рынке «Акос» в подмосковном Одинцово. В тушении пожара принимали участие 96 человек и 31 единица техники, огонь распространился на площадь 1,8 тыс. кв. м. Пожар на рынке произошел приблизительно в полночь, в 3:55 было ликвидировано открытое горение.