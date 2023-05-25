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Общество ,  
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В Одинцово загорелся строительный рынок на площали 1200 кв. м.

Строительный рынок загорелся в Одинцово на площади 1200 кв. м.

В Подмосковном Одинцово загорелся строительный рынок на площади 1200 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«Площадь пожара увеличилась до 1200 кв.м. Проводится наращивание сил и средств для дальнейшего недопущения распространения огня», — говорится в сообщении.

Возгорание произошло на улице Внуковская. По предварительной информации, никто не пострадал. Ранее ведомство сообщало, что в тушении пожара участвуют 85 человек и 27 единиц техники.

23 мая возгорание произошло на складе в городе Дятьково Брянской области. Пожар начался на складе на территории Дятьковского хрустального завода. Загоревшееся помещение занимал частный арендатор. Площадь пожара составила 150 кв. м.

Теги
Одинцово Московская область Пожар МЧС строительный рынок

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