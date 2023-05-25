Строительный рынок загорелся в Одинцово на площади 1200 кв. м.

В Одинцово загорелся строительный рынок на площали 1200 кв. м.

В Подмосковном Одинцово загорелся строительный рынок на площади 1200 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«Площадь пожара увеличилась до 1200 кв.м. Проводится наращивание сил и средств для дальнейшего недопущения распространения огня», — говорится в сообщении.

Возгорание произошло на улице Внуковская. По предварительной информации, никто не пострадал. Ранее ведомство сообщало, что в тушении пожара участвуют 85 человек и 27 единиц техники.

23 мая возгорание произошло на складе в городе Дятьково Брянской области. Пожар начался на складе на территории Дятьковского хрустального завода. Загоревшееся помещение занимал частный арендатор. Площадь пожара составила 150 кв. м.