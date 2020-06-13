МВД сообщило о сокращении числа преступлений на фоне пандемии и изоляции
Количество зарегистрированных преступлений в России в мае сократилось на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.
В частности, количество разбоев уменьшилось на 24%, грабежей — на 13%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 8,9%, убийств и покушений на убийство — на 2%, отметила Волк.
Помимо этого снизилась преступная активность мигрантов. По словам представителя МВД, иностранные граждане совершили в мае на 10,9% меньше преступлений, чем в мае 2019 года.
Сократилось и число бытовых преступлений: убийств и покушений на убийство зафиксировано меньше на 28%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 24%, причинения вреда средней тяжести — на 13%, отметила представитель МВД.