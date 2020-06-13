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МВД сообщило о сокращении числа преступлений на фоне пандемии и изоляции

В мае число преступлений снизилось на 5,6% год к году, в том числе разбоев, грабежей и убийств, такая же тенденция прослеживается с января по май. При этом на 85% выросло количество преступлений в сфере информационных технологий
Фото: Евгения Новоженина / Reuters
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Количество зарегистрированных преступлений в России в мае сократилось на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

В частности, количество разбоев уменьшилось на 24%, грабежей — на 13%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 8,9%, убийств и покушений на убийство — на 2%, отметила Волк.

Помимо этого снизилась преступная активность мигрантов. По словам представителя МВД, иностранные граждане совершили в мае на 10,9% меньше преступлений, чем в мае 2019 года.

МВД сообщило о снижении уровня домашнего насилия во время самоизоляции
Общество
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Сократилось и число бытовых преступлений: убийств и покушений на убийство зафиксировано меньше на 28%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 24%, причинения вреда средней тяжести — на 13%, отметила представитель МВД.

Также в мае было выявлено 12 преступлений по статье 207.1 УК (Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан), которая вступила в силу 1 апреля.

По данным МВД, в целом с января по май также было зафиксировано снижение преступности. Уличная преступность (преступления, совершенные в общественных местах) снизилась на 9,5%, также на 16% стало меньше преступлений, совершенных в транспорте.

При этом в МВД отмечают рост преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Так, их количество выросло на 85%, а удельный вес от общего числа преступлений увеличился до 21%. Также в шесть раз выросло число преступлений с использованием пластиковых карт.

В начале апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что правоохранительные органы фиксируют рост преступности на фоне ситуации с коронавирусом. По словам представителя президента, они работают с повышенной нагрузкой. Тогда в некоторых регионах полиция начала отмечать рост числа преступлений во время самоизоляции.

При этом Песков призвал не «сгущать краски» и заверил, что речи о возвращении в 90-е годы не идет.

После этого МВД сообщило о сокращении числа разбоев, краж и грабежей, а также изнасилований и покушений на изнасилование в первом квартале 2020 года. По данным министерства, также сократилось число преступлений на улице и в транспорте.

Автор: Мария Лисицына
Теги: преступность, Ирина Волк, ГУ МВД России
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