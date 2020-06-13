МВД сообщило о сокращении числа преступлений на фоне пандемии и изоляции

В мае число преступлений снизилось на 5,6% год к году, в том числе разбоев, грабежей и убийств, такая же тенденция прослеживается с января по май. При этом на 85% выросло количество преступлений в сфере информационных технологий

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Количество зарегистрированных преступлений в России в мае сократилось на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

В частности, количество разбоев уменьшилось на 24%, грабежей — на 13%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 8,9%, убийств и покушений на убийство — на 2%, отметила Волк.

Помимо этого снизилась преступная активность мигрантов. По словам представителя МВД, иностранные граждане совершили в мае на 10,9% меньше преступлений, чем в мае 2019 года.

Сократилось и число бытовых преступлений: убийств и покушений на убийство зафиксировано меньше на 28%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 24%, причинения вреда средней тяжести — на 13%, отметила представитель МВД.