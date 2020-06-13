В России выявили еще 8706 случаев заражения коронавирусом

Москва остается регионом-лидером по количеству заражений: с начала пандемии в городе было получено 204,4 тыс. положительных результатов на коронавирус. За ней идут Московская область (48,6 тыс.) и Санкт-Петербург (20,3 тыс.).
Кроме того, за сутки в России скончались 114 человек с коронавирусом. С учетом новых смертей общее число летальных исходов в стране достигло отметки 6829.
Помимо этого 274 641 человек выздоровели после заражения коронавирусом, в том числе 5271 за последние сутки.
Накануне главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова предупредила, что риски, связанные с распространением коронавируса, остаются, хотя опасность и уменьшилась. По ее словам, до начала массового использования вакцины россиянам придется жить с циркулирующим коронавирусом. Малинникова также подчеркнула, что случаи заражения все еще продолжают регистрировать, поэтому о полной победе говорить рано.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал на своем сайте интерактивную карту, на которой видно, на каком этапе отмены ограничений, введенных из-за вируса, находится тот или иной регион. По его данным, ни к одному этапу снятия ограничений пока не приступили 12 регионов, в том числе Дагестан, Ханты-Мансийский автономный округ, Тува, Амурская область и Еврейская автономная область. Большинство регионов находится на первом этапе смягчения ограничений, при котором открываются предприятия сферы услуг и магазины непродовольственных товаров (с ограничениями по площади и числу посетителей). Кроме того, разрешены занятия спортом на свежем воздухе и прогулки. Еще десять субъектов перешли ко второму этапу и только один регион — Сахалинская область — к третьему.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом