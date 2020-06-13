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Пандемия коронавируса ,  
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В России выявили еще 8706 случаев заражения коронавирусом

Общее количество заражений с начала пандемии превысило 520 тыс. Кроме того, за сутки в стране скончались 114 пациентов, а всего — 6829 человек с диагностированным COVID-19
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

В России за последние сутки коронавирус диагностировали у 8706 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 520 129 заражений инфекцией.

Среди новых зараженных 34% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольший суточный прирост был зафиксирован в:

  • Москве (1493),
  • Подмосковье (725),
  • Санкт-Петербурге (262),
  • Свердловской области (245),
  • Воронежской области (228).

Москва остается регионом-лидером по количеству заражений: с начала пандемии в городе было получено 204,4 тыс. положительных результатов на коронавирус. За ней идут Московская область (48,6 тыс.) и Санкт-Петербург (20,3 тыс.).

Кроме того, за сутки в России скончались 114 человек с коронавирусом. С учетом новых смертей общее число летальных исходов в стране достигло отметки 6829.

Помимо этого 274 641 человек выздоровели после заражения коронавирусом, в том числе 5271 за последние сутки.

Как выглядит Москва после отмены пропускного режима. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Накануне главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова предупредила, что риски, связанные с распространением коронавируса, остаются, хотя опасность и уменьшилась. По ее словам, до начала массового использования вакцины россиянам придется жить с циркулирующим коронавирусом. Малинникова также подчеркнула, что случаи заражения все еще продолжают регистрировать, поэтому о полной победе говорить рано.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал на своем сайте интерактивную карту, на которой видно, на каком этапе отмены ограничений, введенных из-за вируса, находится тот или иной регион. По его данным, ни к одному этапу снятия ограничений пока не приступили 12 регионов, в том числе Дагестан, Ханты-Мансийский автономный округ, Тува, Амурская область и Еврейская автономная область. Большинство регионов находится на первом этапе смягчения ограничений, при котором открываются предприятия сферы услуг и магазины непродовольственных товаров (с ограничениями по площади и числу посетителей). Кроме того, разрешены занятия спортом на свежем воздухе и прогулки. Еще десять субъектов перешли ко второму этапу и только один регион — Сахалинская область — к третьему.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус
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