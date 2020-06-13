В России выявили еще 8706 случаев заражения коронавирусом

Общее количество заражений с начала пандемии превысило 520 тыс. Кроме того, за сутки в стране скончались 114 пациентов, а всего — 6829 человек с диагностированным COVID-19

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В России за последние сутки коронавирус диагностировали у 8706 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 520 129 заражений инфекцией.

Среди новых зараженных 34% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольший суточный прирост был зафиксирован в: