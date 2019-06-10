Лавров пообещал сокрушительный ответ террористам от России и Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и Сирия не оставят атаки террористов без сокрушительного ответа. Об этом он рассказал во время пресс-конференции с главой МИД Мали, трансляция которого велась в аккаунте российского МИДа в Twitter.

Он отметил, что террористы на сирийской территории постоянно предпринимают провокационные вылазки, в ходе которых обстреливают позиции сирийской армии, населенные пункты и российскую военно-воздушную базу Хмеймим.

«Оставлять подобные выходки без жесткого, сокрушительного ответа ни мы, ни сирийская армия, естественно, не будем. Таких обязательств на себя никто не брал. Сочинский меморандум не предоставляет никакой индульгенции террористам», — заявил Лавров

Он также прокомментировал данные источников Reuters о том, что Турция нарастила поставки оружия сирийским повстанцам в зоне деэскалации в Идлибе, чтобы они справились с наступлением сирийских войск, поддерживаемым Россией.