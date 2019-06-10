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Schlumberger $50 (+39%) прогноз Stifel к 07.06.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,65%) прогноз Societe Generale к 31.12.19 Купить
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Лавров пообещал сокрушительный ответ террористам от России и Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и Сирия не оставят атаки террористов без сокрушительного ответа. Об этом он рассказал во время пресс-конференции с главой МИД Мали, трансляция которого велась в аккаунте российского МИДа в Twitter.

Он отметил, что террористы на сирийской территории постоянно предпринимают провокационные вылазки, в ходе которых обстреливают позиции сирийской армии, населенные пункты и российскую военно-воздушную базу Хмеймим.

«Оставлять подобные выходки без жесткого, сокрушительного ответа ни мы, ни сирийская армия, естественно, не будем. Таких обязательств на себя никто не брал. Сочинский меморандум не предоставляет никакой индульгенции террористам», — заявил Лавров

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Он также прокомментировал данные источников Reuters о том, что Турция нарастила поставки оружия сирийским повстанцам в зоне деэскалации в Идлибе, чтобы они справились с наступлением сирийских войск, поддерживаемым Россией.

Лавров отметил, что не видел подтверждения этой информации, однако заявил, что в Идлибе очень много оружия западного производства. По его словам, в Сирии распространена контрабанда оружия и наркотиков.

В мае в Минобороны рассказали, что запрещенная в России террористическая группировка готовит провокацию в Идлибе с использованием химического оружия, а также обломков российских боеприпасов. В ведомстве отметили, что она направлена против ВКС России, которые могут обвинить в применении химоружия против мирных жителей.

Впоследствии в министерстве сообщили, что боевики террористической организации «Хайат Тахрир Аш-Шам» (бывшая «Джабхат-ан-Нусра», запрещена в России) выпустили 20 снарядов по двум населенным пунктам в провинции Хама.

Теги: Сергей Лавров, Сирия, террористы, Идлиб
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