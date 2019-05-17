Минобороны узнало о подготовке провокации против ВКС России в Идлибе

Террористы «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России) готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб с использованием химических веществ и обломков российских боеприпасов. Данная информация поступила в российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии, сообщается на сайте Минобороны страны.
Отмечается, что данные о готовящейся провокации поступили от местных жителей населенного пункта Секараб и позднее подтвердилась по дополнительному независимому каналу.
Согласно сообщению, боевики проведут постановочную съемку отравления сирийцев и распространят видео в социальных сетях и западных СМИ.
Данные действия позволят обвинить ВКС России в применении химического оружия против населения Идлиба.