В Белгороде прозвучали новые взрывы во время ракетной опасности

В Белгороде прозвучали два новых взрыва, передают ТАСС и «РИА Новости». ТАСС сообщал о взрывах после объявления ракетной опасности в городе. По данным SHOT. всего прозвучали 7 взрывов

Фото: Мария Лисицына / РБК

В Белгороде прозвучали два новых взрыва, передает корреспондент ТАСС. «РИА Новости» пишет о двух «мощных взрывах».

По данным телеграм-канала SHOT, в городе прозвучали 7 взрывов, предварительно, это работают системы ПВО.

В Белгороде и Белгородском районе в 0:59 мск объявили ракетную опасность. В 1:16 мск ТАСС сообщил о взрывах в городе. Также опасность объявлена в Шебекино и Шебекинском городском округе.

До этого в Белгородской области объявили опасность атаки дронов.

За прошедшие сутки в регионе 10 раз объявляли ракетную опасность. 12 мая в Белгороде отразили две атаки. Утром, около 11:40 мск, были сбиты шесть снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 Vampire и столько же ракет «Точка-У», фрагмент одной из них попал в жилой десятиэтажный дом. В результате произошло полное обрушение подъезда, по последним данным, погибли 13 человек, 20 пострадали.

Вечером Минобороны отчиталось об отражении еще одной атаки: с 19:50 до 20:40 мск были уничтожены 12 снарядов РСЗО Vampire и два РСЗО «Ольха». Во время этой атаки, как сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков, погибли три человека: 17-летняя девушка, женщина и мужчина, пятеро (четыре мужчины и женщина) пострадали.