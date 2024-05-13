В Белгороде спасли 17 человек из-под завалов обрушившегося подъезда

Утром 12 мая фрагмент отбитой средствами ПВО ракеты «Точка-У» попал в жилой десятиэтажный дом, что привело к обрушению всего подъезда. Погибли 15 человек

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В Белгороде завершили поисково-спасательные работы и разбор завалов обрушившегося подъезда на улице Щорса, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

«Специалистам удалось спасти 17 человек. К сожалению, 15 — погибли, они извлечены из-под завалов», — уточнили в МЧС.

12 мая в Белгороде отразили две атаки. Утром средства ПВО сбили шесть снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 Vampire и столько же ракет «Точка-У», фрагмент одной из них попал в жилой десятиэтажный дом. В результате произошло полное обрушение подъезда.

Еще одна атака произошла вечером 12 мая. С 19:50 до 20:30 мск были уничтожены 12 снарядов РСЗО Vampire и два РСЗО «Ольха», погибли три человека — 17-летняя девушка, женщина и мужчина. Еще пять человек — четыре мужчины и женщина — пострадали.