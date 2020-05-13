Минфин разработал порядок направления на борьбу с COVID изъятого спирта

Изъятые из незаконного оборота спиртосодержащие жидкости могут бесплатно передаваться властям регионов для использования в качестве дезинфицирующих средств и борьбы с коронавирусной инфекцией

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Изъятый из незаконного оборота и конфискованный этиловый спирт, а также спиртосодержащие жидкости, могут быть использованы в качестве дезинфицирующих средств, необходимых обеззараживания различных предметов и поверхностей в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Проект соответствующего постановления правительства разработал Минфин.

«Общий объем конфискованного этилового спирта и спиртосодержащей продукции, которая находится на хранении и может быть использована для производства дезинфицирующих средств, составляет более 21 млн литров. Что свидетельствует о наличии значительных ресурсов, которые могут быть оперативно задействованы для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции», — отмечается в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

Накануне, 12 мая, Госдума приняла в первом чтении проект закона, в соответствии с которым правительство должно получить право направлять изъятый и конфискованный спирт «на переработку и (или) использование». Порядок принятия таких решений и прописан в разработанном Минфином проекте постановления кабмина.

В соответствии с документом, такие спирт и спиртосодержащие жидкости будут предоставляться властям регионов «на безвозмездной основе», но лишь для борьбы с COVID-19. Регионы должны будут сообщить о своих потребностях в этиловом спирте для производства дезинфицирующих средств, а Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование, РАР) информирует Минпромторг об объеме и видах изъятой спиртосодержащей продукции и местах ее хранения.