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Минфин разработал порядок направления на борьбу с COVID изъятого спирта

Изъятые из незаконного оборота спиртосодержащие жидкости могут бесплатно передаваться властям регионов для использования в качестве дезинфицирующих средств и борьбы с коронавирусной инфекцией
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Изъятый из незаконного оборота и конфискованный этиловый спирт, а также спиртосодержащие жидкости, могут быть использованы в качестве дезинфицирующих средств, необходимых обеззараживания различных предметов и поверхностей в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Проект соответствующего постановления правительства разработал Минфин.

«Общий объем конфискованного этилового спирта и спиртосодержащей продукции, которая находится на хранении и может быть использована для производства дезинфицирующих средств, составляет более 21 млн литров. Что свидетельствует о наличии значительных ресурсов, которые могут быть оперативно задействованы для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции», — отмечается в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

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Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Накануне, 12 мая, Госдума приняла в первом чтении проект закона, в соответствии с которым правительство должно получить право направлять изъятый и конфискованный спирт «на переработку и (или) использование». Порядок принятия таких решений и прописан в разработанном Минфином проекте постановления кабмина.

В соответствии с документом, такие спирт и спиртосодержащие жидкости будут предоставляться властям регионов «на безвозмездной основе», но лишь для борьбы с COVID-19. Регионы должны будут сообщить о своих потребностях в этиловом спирте для производства дезинфицирующих средств, а Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование, РАР) информирует Минпромторг об объеме и видах изъятой спиртосодержащей продукции и местах ее хранения.

Далее Минпромторг, Минздрав и Роспотребнадзором «с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации» устанавливают возможность использования такой продукции в качестве дезинфицирующих средств и распределяют ее между регионами. Затем РАР формирует перечни и направляет их в организацию, которая осуществляет хранение жидкостей, а та передает их для дальнейшего использования в качестве дезинфицирующих средств властям регионов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет обработку рук спиртосодержащим антисептиком одним из наиболее эффективных способов профилактики COVID-19. При этом для дезинфекции многоразового инструмента (например, термометров) перед каждым новым использованием ВОЗ рекомендует использовать 70%-ный этиловый спирт. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, антисептик для рук, способный убить вызывающий COVID-19 вирус, должен включать в себя не менее 60-80% этилового или изопропилового спирта.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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За последние сутки в России выявлено более 10 тыс. новых случаев заражения COVID-19, общее число заболевших превысило 242 тыс.

Авторы: Юлия Старостина, Евгений Калюков
Теги: Минфин, коронавирус, спирт
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