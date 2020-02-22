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Производители антисептиков и парфюма столкнулись с недоступностью спирта

Производитель гелей Sanitelle угрожает остановить производство из-за невозможности покупать этиловый спирт без уплаты акциза. Подобные проблемы возникли и у парфюмерных компаний, выпускающих духи Brocard и продукцию для Faberlic
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Крупнейший в России производитель косметических антисептиков «Бентус лаборатории», выпускающий антисептические гели Sanitelle, жидкое дезинфицирующее мыло Sanopone и ароматизаторы Purita, предупредил о возможном срыве контрактных обязательств из-за того, что у компании заканчивается основное сырье для производства продукции — этиловый спирт.

Московское управление Федеральной налоговой службы 12 февраля отказало компании в получении свидетельства о регистрации организации, совершающей операции с этиловым спиртом, говорится в письмах, направленных компанией президенту Владимиру Путину и главе правительства Михаилу Мишустину, с которыми ознакомился РБК. Сейчас компания не имеет возможности закупать этиловый спирт по нулевой ставке акциза и будет вынуждена остановить производство, пояснила РБК представитель «Бентус лабораторий» Анастасия Ефимцева.

Как следует из писем, препятствием для получения свидетельства стали поправки в несколько статей Налогового кодекса, вступившие в силу с 1 января 2020 года. Они были инициированы после массового отравления в 2016 году в Иркутске концентратом для ванн «Боярышник», содержавшим антифриз и метанол, и были призваны снизить производство, продажи и потребление так называемых «фунфыриков» — спиртосодержащих жидкостей, не предназначенных для питья, но использующихся частью населения в этих целях.

С проблемами из-за изменившегося налогового законодательства столкнулся не только производитель Sanitelle, выяснил РБК. Компании «Арома Пром» (выпускает парфюмерию под брендом Brocard) и «Парфюм Стиль» (одно из крупнейших контрактных производств России, в частности, изготавливает парфюмерию для компании Faberlic) в начале 2020 года получили свидетельства, однако позднее территориальные налоговые органы уведомили их о том, что в соответствии с новым регламентом, который пока только готовится, эти свидетельства прекратят свое действие.

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«Арома Пром», по словам директора производства Сергея Аредова, уже использовала все сырье, которое было у компании, и 1 марта будет вынуждена остановить производство, в котором задействованы около 300 человек. К таким же мерам придется прибегнуть и «Парфюм Стилю», поскольку ранее закупленный этиловый спирт заканчивается, сообщил совладелец компании Гагик Хажоян.

РБК направил запросы в администрацию президента, пресс-службу правительства и ФНС.

Из-за чего возникли проблемы с покупкой спирта

С 2020 года бытовая химия в металлической аэрозольной упаковке и спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция, разлитая в малые емкости, стали относиться к подакцизным товарам. В 2020 году ставка акциза на этиловый спирт составляет 544 руб. за литр, в 2021-м — 566 руб., в 2022-м — 589 руб. Компании, выпускающие духи, туалетную воду, одеколоны и дезодоранты, имеют право на налоговый вычет на сумму уплаченного акциза. Но для этого нужно подтвердить факт использования сырья для изготовления продукции.

До сих пор компании-производители не уплачивали акциз и не отчитывались по этому сбору. Теперь, для того чтобы не платить за сырье по стоимости, включающей акциз, компании должны получить свидетельство производителя спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в малой емкости (не более 100 мл). Среди сведений, которые необходимо предоставить в территориальный налоговый орган, должны быть реквизиты документов, подтверждающих право собственности (право хозяйственного ведения или оперативного управления) на производственные мощности и их местонахождение.

Налоговый орган отказал в выдаче свидетельства «Бентус лабораториям», аргументируя свое решение тем, что компания не предоставила документы, свидетельствующие о том, что у нее есть право собственности на «мощности по хранению этилового спирта, по производству, хранению и отпуску спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в малой емкости» (письмо ФНС есть у РБК). Компания подала апелляционную жалобу на решение налоговиков. Жалоба находится на рассмотрении, служба обязана ответить компании в течение установленного срока — от 15 дней до одного месяца.

Компания не владеет помещениями, необходимыми для хранения сырья и продукции, они находятся у нее в долгосрочной аренде с 2004 года. Последний раз контракт продлевался в 2011 году, указывают в «Бентус лабораториях». Юристы компании убеждены, что трактовать положение закона о производственных мощностях как о помещениях в собственности нельзя. Ни в Налоговом кодексе, ни в законе об обороте этилового спирта недвижимость не включается в понятие «производственные мощности», говорят в «Бентус лабораториях». В письмах руководству страны компания просит привести административный регламент ФНС в соответствие нормам Налогового кодекса.

Сейчас компания не имеет возможности закупать этиловый спирт по нулевой ставке акциза и будет вынуждена остановить производство, говорит представитель «Бентус лабораторий» Анастасия Ефимцева. Покупка же этилового спирта с учетом акциза делает производство продукции невыгодным. «Ранее я покупал литр спирта за 50 руб., а без свидетельства буду вынужден заплатить свыше 500, — объясняет основатель «Парфюм Стиля». — С каждой машины спирта (в среднем 2,5 тыс. дал) я должен буду заплатить 15 млн руб. акциза».

Бренд Sanitelle в группе сходных антисептических средств занимает, по оценке DSM Group, первое место с долей 17,1% в денежном выражении и 20% — в натуральном. Основные конкуренты — аналоги Dettol (доли — 12,5 и 14,4% соответственно) и Scholl (12,4 и 9,2%) от британской Reckitt Benckiser. В 2019 году российские аптеки реализовали 317 тыс. упаковок антисептических косметических средств под брендом Sanitelle на сумму 50,7 млн руб. в розничных ценах.

Выручка ООО «Бентус лаборатории» в 2018 году, по информации СПАРК, достигла 237,2 млн руб., чистая прибыль — 26,2 млн руб.

Что говорят эксперты

Новые положения Налогового кодекса не в полной мере соответствуют требованиям о лицензировании деятельности, поэтому компании, у которых нет в собственности мощностей, в подавляющем большинстве случаев будут получать отказы в получении свидетельства даже с учетом того, что все необходимые лицензии у них имеются, констатирует менеджер налоговой практики PwC Анастасия Солнцева. По ее словам, если Минфин и ФНС не усмотрят проблему в обновленном законодательстве, компаниям-производителям придется обращаться в Конституционный суд.

Те парфюмеры, которые получили свидетельства, сейчас все равно не закупают спирт, поскольку не уверены в том, что смогут воспользоваться предоставленным им правом все-таки не платить акциз, указывает исполнительный директор Национальной ассоциации производителей и дистрибьюторов парфюмерии Людмила Кузнецова. Те, кто не получил свидетельства, из-за низкой маржинальности бизнеса не смогут выкупить арендуемые помещения по коммерческой стоимости, считает Кузнецова. РБК направил вопросы основному поставщику этилового спирта для парфюмеров — «Росспиртпрому».

О проблеме парфюмеров известно и «Опоре России»: в пятницу, 21 февраля, эта организация, по словам Кузнецовой, направила письмо руководителю ФНС Даниилу Егорову, в котором «выражает беспокойство с возникновением налоговых обязательств (акциза) в отношении спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в малой емкости». «Опора России», в частности, попросила не аннулировать выданные в 2020 году свидетельства.

В 2019 году в России, по информации Росстата, было произведено 15,5 тыс. дал духов, 206,8 тыс. дал туалетной воды, 160,4 тыс. дал одеколона и 205 тыс. штук дезодорантов и ароматизаторов. Весь отечественный рынок парфюмерии, по данным агентства Discovery Research Group, оценивался по итогам первого полугодия 2019 года в 45,4 млрд руб.

Автор: Анна Левинская
Теги: спирт, парфюмерия, косметика, Налоговый кодекс, ФНС
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