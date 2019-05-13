СМИ узнали об аресте «покровителя» из ФСБ по делу о хищениях у спецслужбы

СМИ узнали об аресте «покровителя» из ФСБ по делу о хищениях у спецслужбы

По данным «Коммерсанта», речь идет о бывшем заместителе главы управления капитального строительства ФСБ Анатолии Наумове. Показания на него дали фигуранты дела о хищениях при строительстве домов в Сочи для сотрудников ФСБ

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Бывший заместитель начальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов содержится под стражей по обвинению в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщает в понедельник газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Следствие подозревает, что Наумов получил от бывших руководителей строительной компании «УК «Инвест-Виктория» Михаила Лягина и Андрея Симонова, которые должны были строить дома для сотрудников ФСБ в Сочи, более 7 млн руб. за общее покровительство. Лягин и Симонов в итоге получили по четыре года колонии общего режима за то, что похитили у ФСБ почти 400 млн руб. при строительстве этих домов.

По версии следствия, застройщики передавали взятки Наумову, что долгое время позволяло им избегать проверок со стороны подрядчика строительства в лице управления капитального строительства спецслужбы.

По данным «Коммерсанта», показания на Наумова Лягин и Симонов дали уже отбывая свои сроки. Их показания подтвердил и третий фигурант этого дела — экс-директор ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» (предприятие заключало договоры на строительство домов с «УК «Инвест-Виктория») Сергей Совертокин. Он также был осужден на четыре года заключения за превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями.