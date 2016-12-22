Испания выдала России обвиняемого в хищении 550 млн руб. у ФСБ

Передача правоохранительным органам России бизнесмена Михаила Лягина состоялась в аэропорту Мадрида. В России он обвиняется в мошенничестве и отмывании преступно нажитых средств

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Власти Испании выдали России задержанного в королевстве еще в 2016 году бизнесмена Михаила Лягина, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Передача Лягина, обвиняемого в хищении более 550 млн руб. у одного из подведомственных ФСБ госпредприятий, состоялась 21 февраля в аэропорту Мадрида.

По данным следствия, Лягин в качестве гендиректора компании «Инвест-Виктория» «преднамеренно не исполнил договорные обязательства по трем договорам подряда» и похитил у ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» более 550 млн руб., после чего совершил ряд сделок, направленных на отмывание более 390 млн руб.

В связи с этим Лягин был объявлен в розыск по обвинению в мошенничестве и отмывании денежных средств в особо крупном размере, в отношении него было принято решение о взятии под стражу.