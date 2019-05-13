Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,08 +0 EUR Бирж. 73,14 +0,29 Brent 70,72 +0,53% USD Нал. 66,30 64,48 EUR Нал. 74,30 72,34 USD ЦБ 65,23 +0,01 EUR ЦБ 73,09 +0,01 EUR/USD 1,1234 +0,0035 BTC/USD Бирж. 7 090,40 -69,20 IMOEX 2 514,87 -1,16% RTSI 1 213,79 -1,56% DJIA 25 942,37 +0,44% Nasdaq 7 916,94 +0,08%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Pfizer $48 (+19,61%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Pfizer $48 (+19,61%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 65,23 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 73,09 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
Архив СВР Украины рассекретил документы об убийстве Петлюры Политика, 00:25 Минздрав назвал число выявленных вич-инфицированных в 2018 году Общество, 00:02 Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке Общество, 00:02 СМИ опубликовали кадры жесткой посадки самолета в Мьянме Общество, 12 мая, 23:51 В Израиле официально началось «Евровидение-2019» Общество, 12 мая, 23:31 На президентских выборах Литвы определилась тройка лидеров Политика, 12 мая, 23:26 Путин сообщил о своих мыслях и чувствах во время акции «Бессмертный полк» Общество, 12 мая, 23:04 Минюст проверит более половины политических партий России Политика, 12 мая, 22:41 МВД Мордовии объяснило одинаковые портреты на акции «Бессмертный полк» Общество, 12 мая, 22:30 Илона Маска вызвали в суд по делу о клевете на спасшего детей в Таиланде Общество, 12 мая, 22:09 Путин проведет серию совещаний по ОПК в новом формате Политика, 12 мая, 22:05 Неизвестные напали на четыре торговых судна у берегов ОАЭ Общество, 12 мая, 21:40 «Зенит» получил на вечное хранение кубок чемпиона России по футболу Общество, 12 мая, 21:37 Три голевые передачи Дзюбы помогли «Зениту» обыграть ЦСКА Спорт, 12 мая, 21:35
Общество ,  
0 
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Подавляющему большинству россиян нравится их работа, и даже без финансовой необходимости они продолжили бы трудиться на прежнем месте. Респонденты ВЦИОМа не связывают качество работы с уровнем зарплаты
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Подавляющему большинству россиян (85%) скорее нравится их работа, выяснили социологи в исследовании, посвященном мотивации к труду. В населенных пунктах менее 100 тыс. человек такое мнение разделяют 80% опрошенных, в Москве и Петербурге — 86%. Более всего удовлетворены работой жители остальных городов-миллионников (93%).

Общество
Для учителей предложили разработать рекомендации по ведению соцсетей

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов. Чаще всего подобное мнение разделяют люди старше 60 (77%) и реже — молодежь 18–24 лет (37%).

78% респондентов готовы продолжить трудиться даже при отсутствии финансовой необходимости (из них 56% на старом месте и 22% сменили бы работу). Уволиться и больше вообще не работать предпочел бы 21%. В основном такой сценарий выбирают россияне старше 60 лет (43%).

Основными причинами выбора профессии россияне назвали обстоятельства (34%), собственные увлечения и интересы (30%), оплату труда в данной сфере (17%), отсутствие выбора (17%), престиж и карьерный рост (12%), востребованность профессии на рынке труда (10%), семейные традиции (7%), мнение родственников и друзей (6%).

Общество
Медведев сообщил о присылаемых ему в соцсети жалобах на долги по зарплате

Менее всего на выбор профессии влияли фактор высокого уровня обучения по профилю в вузе (2%), выбор ближайшего окружения (2%) и нежелание идти в армию (1%).

Молодежь 18–24 лет реже следовала обстоятельствам при выборе профессии (23%) и чаще связывала свою специальность с престижем и карьерным ростом (27%) и востребованностью на рынке труда (17%). Для группы 25–34 года одним из наиболее важных факторов была оплата труда (31%). Респонденты старше 60 лет чаще связывали выбор профессии со сложившимися обстоятельствами (43%).

Общество
Эксперты определили разницу в зарплатах мужчин и женщин в России

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 7 мая. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Подобный опрос ВЦИОМ проводил в конце марта 2017 года, результаты были схожими. Тогда 86% респондентов заявляли об удовлетворенности своей работой и 79% продолжили бы трудиться даже в случае отсутствия финансовой необходимости. 61% опрошенных считали, что, если будут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится.

Руководитель практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМа Юлия Баскакова связывала подобные настроения с тем, что мотивация граждан к труду сугубо рациональна и не подкреплена на ценностном уровне. «Поговорка «от трудов праведных не наживешь палат каменных» остается актуальной установкой: добросовестный труд не связан в сознании с увеличением дохода», — отмечала социолог.

Автор: Владимир Дергачев
Теги: ВЦИОМ, соцопрос, работа
Материалы по теме
Минтруд составил график праздничных дней на 2020 год
Общество
Для учителей предложили разработать рекомендации по ведению соцсетей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter