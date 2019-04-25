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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Медведев сообщил о присылаемых ему в соцсети жалобах на долги по зарплате
Премьер-министр Дмитрий Медведев получает жалобы в соцсетях на долги по зарплате от работников бюджетных учреждений, сообщил он правительству, поручив министрам проконтролировать ситуацию в подведомственных им организациях
Дмитрий Медведев  (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время заседания правительства сообщил министрам, что россияне жалуются ему через социальные сети на несвоевременную выплату им зарплаты. Видеозапись с заседания было опубликована на официальной странице премьер-министра в Facebook.

«Ко мне обратились через социальные сети сотрудники одного из госпиталей, женщина пожаловалась на долги по заработной плате... причем эти долги уже почти полгода насчитывают», — сказал Медведев, добавив, что это не первая жалоба, которую он таким образом получил с начала года.

По его словам, деньги на погашение зарплат для сотрудников госпиталя уже направлены, но повторяться ситуация не должна.

«Если есть долги по зарплате, нужно сделать все, чтобы немедленно их погасить, этого быть не должно. Тем более у нас никаких проблем нет ни с финансированием, ни с другими необходимыми компонентами этих решений», — добавил глава кабмина.

Экономика
Зарплаты бюджетников достигли целей из майских указов лишь в 16 регионах

Он также поручил министрам проанализировать ситуацию по зарплатным задолженностям в подведомственных им учреждениях. «Чтобы мне не приходилось в ручном режиме это делать, после того как люди начинают писать письма», — сказал Медведев. По его словам, руководители бюджетных предприятий будут нести персональную ответственность за такие долги.

В мае 2012 года при вступлении в должность Владимир Путин поручил правительству обеспечить рост зарплат бюджетников нескольких категорий — педагогов (в образовательных учреждениях разного уровня), социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала. Зарплаты бюджетников этих категорий должны достигать 100 или 200% от среднерегионального трудового дохода в зависимости от категории. Финансирование на выполнение этих целей идет из федерального и регионального бюджетов.​

По состоянию на конец года целевых показателей зарплаты работников этих категорий достигли только в 16 регионах, подсчитал ранее РБК, опираясь на опубликованные данные Росстата. Во всех остальных российских регионах формально указы не выполнены хотя бы по одной категории бюджетников.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Дмитрий Медведев, социальные сети, жалобы
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