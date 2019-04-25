Медведев сообщил о присылаемых ему в соцсети жалобах на долги по зарплате

Медведев сообщил о присылаемых ему в соцсети жалобах на долги по зарплате

Премьер-министр Дмитрий Медведев получает жалобы в соцсетях на долги по зарплате от работников бюджетных учреждений, сообщил он правительству, поручив министрам проконтролировать ситуацию в подведомственных им организациях

Дмитрий Медведев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время заседания правительства сообщил министрам, что россияне жалуются ему через социальные сети на несвоевременную выплату им зарплаты. Видеозапись с заседания было опубликована на официальной странице премьер-министра в Facebook.

«Ко мне обратились через социальные сети сотрудники одного из госпиталей, женщина пожаловалась на долги по заработной плате... причем эти долги уже почти полгода насчитывают», — сказал Медведев, добавив, что это не первая жалоба, которую он таким образом получил с начала года.

По его словам, деньги на погашение зарплат для сотрудников госпиталя уже направлены, но повторяться ситуация не должна.

«Если есть долги по зарплате, нужно сделать все, чтобы немедленно их погасить, этого быть не должно. Тем более у нас никаких проблем нет ни с финансированием, ни с другими необходимыми компонентами этих решений», — добавил глава кабмина.