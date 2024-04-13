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Попытка посетителя ТЦ в Сиднее остановить убийцу. Видео

Появились кадры попытки посетителя ТЦ в Сиднее остановить убийцу
В результате нападения мужчины с ножом на посетителей ТЦ Bondi Junction в Сиднее погибли шесть человек, пострадали еще семь. Нападавший убит. Полиция не увидела связи атаки с терроризмом

Попытка посетителя ТЦ в Сиднее остановить убийцу. Видео
Video

Днем 13 апреля мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра Bondi Junction в Сиднее. По данным Sydney Morning Herald, погибли шесть человек, еще семеро находятся в больницах в тяжелом или критическом состоянии, в том числе девяти месячный ребенок.

Телеканал 7NEWS со ссылкой на очевидцев происшествия сообщил о посетителе ТЦ, который в одиночку попытался задержать нападавшего на эскалаторе с помощью столба от ограждения. Корреспондент телеканала сообщила, что ей сказали, что мужчина со столбом кричал на русском языке. 

Полиция не увидела связи атаки на ТЦ в Сиднее с терроризмом
Общество
Фото:Steven Saphore / AAP Image / Reuters
Сотрудница полиции застрелила нападавшего. В правоохранительных органах заявили, что случившееся не связано с терроризмом. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал атаку «ужасающим актом насилия».

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Теги
Юлия Овчинникова
Австралия Сидней нападение ТЦ
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