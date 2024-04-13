Полиция не увидела связи атаки на посетителей ТЦ в Сиднее с терроризмом

Полиция не увидела связи атаки на ТЦ в Сиднее с терроризмом

Фото: Steven Saphore / AAP Image / Reuters

Нападение мужчины с ножом на посетителей торгового центра в Сиднее не связано с терроризмом. Об этом заявила комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Карен Уэбб, передает The Sydney Morning Herald.

По ее словам, нападавшего идентифицировали как 40-летнего мужчину, он «известен правоохранительным органам». Полиция считает, что он действовал один.

«Если это тот человек, что мы думаем, то у нас нет опасений, что этот человек был движим идеей. Другими словами, это не террористический инцидент», — сказала Уэбб.

Она также похвалила сотрудницу полиции, которая ликвидировала нападавшего, и назвала ее «чрезвычайно смелой». По словам Уэбб, женщина-полицейский в одиночку быстро прибыла на место происшествия и три раза выстрелила в злоумышленника, он скончался.

В результате нападения мужчины на посетителей ТЦ погибли шесть человек. Комиссар полиции уточнила, что это пять женщин и один мужчина. По ее словам, пятеро умерли на месте, одна женщина позже скончалась в больнице.

Ранее в полиции сообщили, что пострадали восемь человек, их госпитализировали. Среди раненых есть девятимесячный ребенок.